Mưa lớn diện rộng từ đêm 14 đến sáng 15/9 gây úng ngập, đọng nước tại nhiều tuyến đường Hà Nội, ảnh hưởng giao thông trong giờ cao điểm.

Bản tin 60s ngày 15/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Hà Nội ngập nhiều tuyến phố sau mưa lớn kéo dài.

Tắt sóng 2G từ 15/9, người dùng cần lưu ý những gì?

Khởi tố 6 người đánh tài xế taxi ở Quảng Ninh, truy tìm một khách nữ.

Bộ Y tế yêu cầu làm rõ việc cấp giấy khám sức khỏe “siêu tốc”.

Kết luận của Phó Thủ tướng về việc rà soát quy định khoảng cách trên cao tốc.

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia.

Iran tịch thu tài sản hàng trăm cá nhân có liên hệ với Israel.

Iran phản đối việc quan chức năng lượng không thể tham dự Hội nghị IAEA./.