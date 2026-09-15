Cảnh báo lũ trên các sông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Đồng Nai và Cửu Long

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 15/9-16/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bôi (Phú Thọ) lên trên mức báo động 3; sông Hoàng Long (Ninh Bình) lên mức báo động 2-báo động 3; sông Bưởi, thượng lưu các sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa) lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Trên sông Đồng Nai, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Tà Lài tiếp tục biến đổi chậm và dao động ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh thuộc thành phố Đồng Nai và các địa bàn lân cận. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Đối với sông Cửu Long, trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động ở trên mức báo động 1; các trạm hạ nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 2-báo động 3, có nơi trên báo động 3; sau đó xuống chậm.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang; các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ.

"Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên lưu ý.

Tại tỉnh Thanh Hóa, trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sông Chu đã chủ động triển khai các phương án vận hành công trình thủy lợi, hồ chứa, trạm bơm và cống tiêu nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập, bảo đảm an toàn công trình và phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Theo ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, từ đêm 13 đến ngày 15/9, Công ty đã tổ chức vận hành 10 cống tiêu nước, 16 trạm bơm tại 5 chi nhánh thủy lợi gồm Đông Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Thiệu Hóa và Nông Cống. Đồng thời, các hồ, đập có cửa van do công ty quản lý như hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, hồ Đồng Chùa và đập Bái Thượng được vận hành theo đúng quy trình, bảo đảm an toàn trước, trong và sau lũ.

Công ty tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra, quan trắc mực nước và tình trạng an toàn tại các hồ, đập, cống tiêu, đập ngăn trên kênh tiêu. Vật tư, phương tiện phòng, chống lụt bão cũng được rà soát, bổ sung; các tình huống bất thường được chủ động xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Ghi nhận tại Trạm bơm tiêu Ngọc Thức, xã Thọ Ngọc, do Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn quản lý, cán bộ, người lao động được bố trí trực liên tục để theo dõi mực nước và điều tiết tiêu thoát.

Trạm bơm có nhiệm vụ tiêu thoát lũ, bảo vệ khu vực dân cư với 30 hộ, 120 nhân khẩu tại thôn Ngọc Thức. Thực hiện chỉ đạo của Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn, trước diễn biến mưa lớn, lúc 4 giờ 45 phút ngày 15/9/2026, trạm đã vận hành 4/5 máy bơm để tiêu nước dân sinh và nước đệm, qua đó chủ động tạo thêm dư địa tiêu thoát, sẵn sàng ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Nước sông Cầu dâng cao khi chảy qua địa phận phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ông Lê Văn Hiểu, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn, cho biết đơn vị đang quản lý 16 trạm bơm và Cống tiêu Hoàng Kim. Thực hiện chỉ đạo của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu đơn vị duy trì lực lượng thường trực, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ; đồng thời liên tục kiểm tra, quan trắc và chủ động xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống công trình.

Trong khi các đơn vị thủy lợi chủ động tiêu thoát nước, sáng 15/9, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 10/CĐ-PTDS, phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

Theo bản tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Thanh Hóa của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lúc 7 giờ ngày 15/9, mực nước sông Yên tại trạm thủy văn Chuối ở mức +2,45m, cao hơn báo động I 0,45m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Yên tại trạm này có khả năng đạt báo động II (+2,8 m) vào khoảng 10-11 giờ ngày 15/9.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu chính quyền các xã, phường liên quan tiếp tục tổ chức tuần tra, canh gác đê, hộ đê theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát các công trình đê điều, đặc biệt là những vị trí xung yếu và cống qua đê, sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn.

Các địa phương được yêu cầu chủ động phương án sơ tán người dân tại các khu vực bãi sông khi cần thiết; duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa, lũ để kịp thời xử lý ngay từ giờ đầu và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.

Trước đó, ngày 14/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã phát lệnh báo động I trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối.

Việc chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi, duy trì lực lượng ứng trực và nâng cấp cấp độ cảnh báo, ứng phó cho thấy Thanh Hóa đang tập trung các giải pháp nhằm kiểm soát nguồn nước, giảm ngập cho khu dân cư và diện tích sản xuất, đồng thời bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập và các công trình thủy lợi trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp.

Trong khi đó, tại tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió, sáng 15/9 tiếp tục xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40-130mm, có nơi trên 150mm.

Các khu vực trên cả nước có mưa và dông. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại các xã Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình, Bắc Quang, Bắc Mê, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm; các xã, phường như: Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Minh Xuân... có lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 150mm.

Trong khi đó, tại khu vực Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Hà Giang Xín Mần, Quang Bình phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Các xã Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc từ 40-70mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Trong thời gian mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như: lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh...Đồng thời, mưa lớn cũng làm gia tăng nguy cơ lũ quét, lũ ống trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, nhất là tại các khu vực có địa hình dốc.

Mưa với cường suất lớn trong thời gian ngắn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng giao thông và làm gia tăng nguy cơ tai nạn do đường trơn trượt, giảm tầm nhìn. Từ đêm 16/9, mưa lớn trên địa bàn tỉnh có xu hướng giảm dần.

Trước diễn biến mưa lớn, người dân sinh sống tại các khu vực miền núi, ven sông suối và nơi có địa hình dốc cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, ngầm tràn và chủ động phòng tránh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Bên cạnh đó, hạn chế ra ngoài, không trú mưa dưới cây to, gần cột điện, công trình đang thi công, khu vực cao, trống trải hoặc nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng; ngắt các thiết bị điện không cần thiết.

Các địa phương, đơn vị quản lý công trình, trường học và cơ sở sản xuất kiểm tra, chằng chống nhà cửa, hệ thống điện, cây xanh, phương tiện và tài sản; chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông, thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản./.

Khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại các công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.