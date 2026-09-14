Khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá dự báo diễn ra từ đêm 14/9-16/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại các công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ. Đồng thời các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt, sạt lở,... khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Huế; tăng cường cảnh báo đến chính quyền cơ sở và người dân về diễn biến lũ, khu vực ngập sâu, chia cắt.

Cùng với đó, các địa phương kiểm soát người và phương tiện qua lại tại các ngầm tràn, cầu tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua; tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn bảo đảm giao thông khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở cao; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 14/9, ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, mưa lũ làm 9 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 5, Huế 4); 591 nhà bị ngập tại Quảng Trị nước đã rút; 994,2ha lúa và hoa màu hư hỏng, thiệt hại (Thanh Hóa 3ha, Quảng Trị 347ha, Đà Nẵng 581ha, Quảng Ngãi 63,2ha).

Đối với sự cố mắc kẹt 3 sà lan ở khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Km651+084 tuyến Bắc-Nam), chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã hoàn thành xử lý 2/3 sà lan (1 sà lan bị chìm đang tiếp tục xử lý). Hiện còn 1 vị trí đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông (ĐT 530D tại Thanh Hóa), 3 vị trí đường liên thôn bị ngập (Thanh Hóa).

Các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh bị ngập cục bộ tại một số khu vực trũng, thấp.

Các tuyến đường tại Quảng Trị, Huế đã lưu thông; 712 hộ dân sơ tán cũng đã trở về nhà (Quảng Trị 663 hộ, Đà Nẵng 44 hộ, Huế 5 hộ). Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại.

Nhiều tuyến đường ở làng Vĩnh An, phường Phong Dinh, thành phố Huế bị ngập lụt. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trước đó, căn cứ vào nhận định sớm về tình hình thiên tai, xác định đây là đợt mưa lũ lớn, phức tạp, phạm vi rộng, công tác chỉ đạo, ứng phó đã được thực hiện quyết liệt từ sớm, từ xa.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã ban hành 3 công điện, văn bản chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ ngay từ khi có bản tin nhận định sớm, khi hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có dự báo mưa lớn trên đất liền (Văn bản số 49/BCĐ-BNNMT-ĐĐ ngày 8/9; văn bản số 50/BCĐ- BNNMT-ĐĐ ngày 11/9; Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9; văn bản số 52/BCĐ-BNNMT ngày 14/9). Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng đã có Công điện chỉ đạo chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Ngày 7/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đã ban hành bản tin nhận định sớm về tình hình thiên tai 10 ngày tới; liên tục cập nhật các bản tin dự báo áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và thông tin đến các địa phương để triển khai kịp thời công tác ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24 theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa lũ và chỉ đạo ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời phục vụ công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; phối hợp với Zalo Việt Nam nhắn tin hướng dẫn kỹ năng an toàn trước áp thấp nhiệt đới và nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất tới 22 triệu thuê bao ở các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng.

Các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 53.540 tàu/211.734 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm; đã bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện khắc phục thông tuyến các vị trí đường giao thông bị sự cố; tổ chức vận hành điều tiết các hồ chứa thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn công trình và hạ du.../.