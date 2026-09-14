Quảng Trị: Giải cứu thành công sà lan mắc kẹt, bảo đảm an toàn cầu Mỹ Chánh

Sau hơn một ngày bị dòng lũ cuốn trôi, mắc kẹt giữa cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh, chiếc sà lan lớn nhất đã được lực lượng cứu hộ Quảng Trị giải cứu vào chiều 14/9.

Sau nhiều giờ khoan, cắt, trục vớt và dùng cẩu tải trọng lớn, sà lan được đưa ra khỏi trụ cầu, lai dắt về hạ lưu, góp phần loại bỏ nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công trình.

Chạy đua với dòng lũ, giải cứu sà lan lớn

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 14/9, xe cẩu tải trọng 50 tấn di chuyển chiếc sà lan mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, bắc qua sông Ô Lâu, xã Nam Hải Lăng, ra khỏi trụ cầu.

Ngay sau đó, một tàu kéo của Văn phòng Quản lý đường bộ 2.5 tiếp cận, lai dắt sà lan về neo đậu cách hạ lưu cầu khoảng 200m.

Sà lan được giải cứu dài khoảng 30m, rộng 5m, là phương tiện lớn nhất trong số ba sà lan bị nước lũ cuốn trôi về khu vực cầu Mỹ Chánh.

Để đưa phương tiện ra khỏi vị trí mắc kẹt, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương triển khai nhiều phương án phù hợp với diễn biến thực tế. Nước trong khoang sà lan được hút ra, sau đó lực lượng chức năng khoan, cắt các vật cản, cắt một phần mũi sà lan đang mắc vào trụ cầu đường bộ và sử dụng cẩu tải trọng lớn để đưa phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước đó, sà lan lớn bị mắc ở vị trí đặc biệt phức tạp: phần đuôi vướng vào trụ cầu đường sắt, phần đầu mắc vào trụ cầu đường bộ. Dòng nước chảy mạnh, một sà lan nhỏ bị chìm chắn phía trên, nhiều cây cối và vật cản mắc chặt phía dưới khiến phương tiện không thể tự trôi khỏi vị trí.

Thượng tá Dương Tuấn Anh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết phương án xử lý sà lan mắc kẹt được lực lượng chức năng thay đổi linh hoạt theo tình hình thực tế.

Ngày 13/9, khi sà lan vừa mắc kẹt và nước sông Ô Lâu đang dâng cao, lực lượng chức năng phải bơm nước vào khoang để nhấn chìm sà lan, hạn chế nguy cơ thân phương tiện va chạm với thành cầu, ảnh hưởng đến an toàn cầu và đường sắt.

Đến ngày 14/9, khi nước sông rút dần, lực lượng cứu hộ thay đổi phương án, hút nước ra khỏi khoang để đưa sà lan nổi lên, tạo điều kiện khoan, cắt, trục vớt và di chuyển phương tiện.

Trung tá Nguyễn Văn Quảng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết ngay sau khi ba sà lan bị đứt neo, trôi dạt về hạ nguồn và mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn, huy động phương tiện để phân luồng giao thông, bảo đảm giao thông đường thủy thông suốt, đồng thời tạo điều kiện cho công tác cứu hộ được nhanh chóng, thuận lợi.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quảng, do trời mưa, nước lũ lớn, dòng chảy mạnh nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 12 giờ ngày 14/9, lực lượng chức năng sử dụng phương tiện cẩu tải trọng lớn, đồng thời cắt một phần mũi sà lan để tháo gỡ điểm vướng vào trụ cầu.

Sau hơn bốn giờ khẩn trương triển khai, đến 16 giờ 30 phút, sà lan lớn đã được giải cứu thành công khỏi vị trí mắc kẹt giữa cầu đường bộ và cầu đường sắt.

Ngay sau khi sà lan được lai dắt khỏi hiện trường, lực lượng quản lý đường bộ tiến hành kiểm tra bước đầu cầu Mỹ Chánh.

Ông Lâm Chí Hiếu, Văn phòng Quản lý đường bộ 2.5 thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, cho biết bước đầu xác định mố cầu đường bộ đã bị tác động, một số vị trí ở dầm, trụ T2 cầu Mỹ Chánh bị sứt, vỡ. Tuy nhiên, kết cấu cầu chưa bị ảnh hưởng đáng kể, các mố, trụ vẫn ổn định.

Đối với cầu đường sắt, các đoàn tàu Bắc-Nam từ ngày 13/9 đến nay không bị gián đoạn, ngoại trừ khoảng thời gian từ 20-22 giờ ngày 13/9 phải tạm thời điều chỉnh để phục vụ công tác cứu hộ. Hiện tàu qua cầu với tốc độ 30 km/giờ.

Ba sà lan bất ngờ bị lũ cuốn trôi

Khoảng 14 giờ ngày 13/9, ba sà lan phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về xã Nam Hải Lăng. Các phương tiện không có người điều khiển.

Khi trôi đến cầu đường sắt Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, các sà lan va vào trụ cầu rồi mắc kẹt. Một chiếc lớn và một chiếc nhỏ nổi trên mặt nước, cabin mắc vào thành cầu đường sắt; chiếc nhỏ còn lại nằm nghiêng bên cạnh sà lan lớn.

Lực lượng chức năng triển khai phương án xử lý hai xà lan mắc kẹt dưới chân cầu Mỹ Chánh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng, phương tiện phối hợp xử lý. Đến khoảng 18 giờ ngày 13/9, một sà lan được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt, về neo tại hạ lưu sông Ô Lâu.

Lực lượng chức năng tiếp tục bơm đầy nước vào các khoang của hai sà lan còn lại để nhấn chìm, đồng thời cắt bỏ phần cabin mắc vào lan can cầu. Tuy nhiên, sà lan lớn có đuôi mắc vào trụ cầu đường sắt, đầu mắc vào trụ cầu đường bộ. Nước chảy mạnh, sà lan nhỏ bị chìm chắn phía trên, nhiều cây cối mắc chặt phía dưới khiến phương tiện không thể trôi.

Đến sáng 14/9, mực nước lũ rút khoảng 1,5m so với chiều hôm trước. Sà lan nằm mắc kẹt dưới cầu đường sắt và cầu đường bộ nhưng không ảnh hưởng đến dầm cầu. Lực lượng chức năng hút hết nước trong khoang, cắt đầu sà lan mắc vào trụ cầu đường bộ, sau đó sử dụng xe cẩu di chuyển phương tiện ra xa.

Ba sà lan bị lũ cuốn trôi mới được tập kết tại mỏ cát ở thượng nguồn sông Ô Lâu, chưa đưa vào hoạt động.

Trưa 13/9, lũ về rất đột ngột. Chỉ trong khoảng hai giờ, mực nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh khiến dây neo bị đứt, ba sà lan trôi tự do rồi mắc kẹt tại cầu Mỹ Chánh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hai cây cầu.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục trục vớt một sà lan nhỏ dài khoảng 20m, rộng gần 4m đang lật nghiêng, nằm giữa cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh.

Việc giải cứu thành công sà lan lớn nhất chiều 14/9 đã góp phần loại bỏ nguy cơ phương tiện tiếp tục va chạm, tác động đến hệ thống cầu Mỹ Chánh.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý chiếc sà lan còn lại, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy qua khu vực./.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ tại Quảng Trị Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã thống nhất phương án xử lý nhằm sớm giải phóng phương tiện.