Quân khu 4 kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Quảng Trị

Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh (tỉnh Quảng Trị).

Tham gia Đoàn công tác có Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã gồm: Lao Bảo, Ba Lòng, Lìa, Khe Sanh, A Vao, Kim Ngân và Hướng Hiệp.

Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt tại 45 điểm thuộc 13 xã; có 457 nhà tại 4 xã, phường bị ngập, mức độ ngập phổ biến từ 0,3 - 1m, một số điểm ngập trên 1m.

Để chủ động ứng phó với thiên tai, trong hai ngày 12 và 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã điều động 880 lượt cán bộ, chiến sỹ, dân quân cùng 94 lượt phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hiện đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống và các hoạt động thiết yếu sau khi nước lũ rút.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo đề nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các xã đang bị ngập lụt, đánh giá nhu cầu phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đối với các địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, tỉnh sẽ xem xét cấp ca nô cứu hộ để chủ động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 làm Trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại các địa bàn kiểm tra, Đoàn công tác Quân khu 4 đã nắm tình hình ngập lụt, việc triển khai lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của địa phương; đồng thời kiểm tra khả năng bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc xã Nam Hải Lăng, không để xảy ra tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn công trình và giao thông.

Khi điều kiện cho phép, lực lượng chức năng cần khẩn trương tổ chức trục vớt các sà lan mắc kẹt, sớm bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt, góp phần duy trì huyết mạch giao thông của cả nước. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hằng ngày tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Quân khu để chủ động chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu, các lực lượng tiếp tục rà soát phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện; trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và an toàn cho lực lượng tham gia ứng phó.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng điều khiển, sử dụng tàu, ca nô cho cán bộ, chiến sỹ và lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong các tình huống thiên tai có thể xảy ra./.

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