Quảng Trị: Sạt lở gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau mưa lớn

Ngày 14/9, Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã khiến trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún.

Đặc biệt, tại vị trí bờ kè gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, xuất hiện sạt lở lớn. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan triển khai phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về hàng hoá và tài sản.

Cụ thể, mưa lớn khiến khu vực Bãi Kiểm hóa của một công ty trên địa bàn xuất hiện khoảng 100m bờ kè dọc sông, suối bị sụt lún, sạt lở.

Vị trí sạt lở cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng Tây Nam, trên hướng từ Cha Lo sang Lào; đồng thời cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

Điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công trình, cơ sở hạ tầng và khu vực xung quanh.

Ủy ban Nhân dân xã Dân Hóa cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại.

Đồng thời, cắt cử lực lượng theo dõi các vị trí có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn.

Khu vực xảy ra sạt lở không có người dân sinh sống. Địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai phương án bảo vệ cơ sở vật chất, di dời các container hàng hóa đến nơi an toàn và đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn, lũ lụt đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lớn tiếp tục gây sạt lở tại một số địa phương. Tại xã Tuyên Lâm, tuyến đường lên khu di tích lịch sử Bắc Ka Tang bị sạt lở với chiều dài khoảng 20m, khối lượng đất đá khoảng 200m3.

Tại xã Mỹ Thủy, bờ biển bị sạt lở với chiều dài khoảng 600m, sâu từ 4-6m, có nơi ăn sâu vào khoảng 10m, tập trung tại khu vực bãi tắm của xã.

Về công tác di dời dân, đến 11 giờ ngày 14/9, có 550 hộ với 2.038 nhân khẩu tại các xã Lao Bảo, Tà Rụt, Lìa, Kim Ngân, Thượng Trạch, Hướng Lập và Kim Phú đã trở về nhà.

Lực lượng chức năng tiếp tục di dời thêm 1 hộ với 5 nhân khẩu tại bản Ka Tang, xã Tuyên Lâm. Hiện còn 2 hộ với 10 nhân khẩu tại bản Ka Tang và thôn Lâm Hóa, xã Tuyên Lâm chưa trở về nhà do nhà nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở./.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ, Trung Bộ Dự báo từ nay đến 10 giờ 30 phút ngày 14/9, vùng mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường, xã Chương Dương, Phượng Dực, Ứng Thiên, Thượng Phúc và các khu vực khác của Hà Nội.