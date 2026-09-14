Hoàn thiện quy định về đảng viên làm kinh tế tư nhân, phát huy nguồn lực cho phát triển

Chiều 14/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và chiến lược TW cùng các cơ quan liên quan về Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xây dựng Quy định mới về đảng viên làm kinh tế tư nhân và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận, nhấn mạnh chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng.

Quy định mới phải kế thừa được những nguyên tắc còn nguyên giá trị và giải quyết những vấn đề mới về sở hữu, tổ chức sản xuất, phân phối và trách nhiệm đảng viên trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa./.