Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, thông điệp trên được Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva Mai Phan Dũng đưa ra tại một sự kiện của Phái đoàn nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại trụ sở Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Đại sứ nhấn mạnh sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, hướng tới nâng cao năng lực quốc gia, củng cố tự chủ chiến lược, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và đóng góp tích cực, có trách nhiệm hơn cho cộng đồng quốc tế.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam được đặt trong tổng thể phát triển chung của khu vực và thế giới, bởi sự phát triển của mỗi quốc gia ngày càng gắn bó chặt chẽ với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại sứ Mai Phan Dũng cũng điểm lại một số dấu ấn đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2026, trong đó có việc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT). Trong vai trò này, Việt Nam được đánh giá cao về cách tiếp cận bao trùm, tinh thần xây dựng và nỗ lực thu hẹp bất đồng giữa các bên.

Bên cạnh đó, Việt Nam bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nâng cấp quan hệ với Liên minh châu Âu và hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA).

Ngày 2/7, Việt Nam và EFTA chính thức công bố kết thúc đàm phán hiệp định sau 21 phiên đàm phán chính thức, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa Việt Nam và 4 nước thành viên EFTA gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Đại sứ Mai Phan Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục phát huy vai trò tích cực, chủ động và có trách nhiệm trong các cơ chế đa phương, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, tăng cường lòng tin và cùng giải quyết các thách thức chung.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Mai Phan Dũng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Sĩ, các đối tác, bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã luôn đồng hành cùng Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 300 khách mời, trong đó có gần 70 Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và đại diện cấp cao của hơn 100 phái đoàn, cơ quan đại diện tại Geneva, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, chính quyền sở tại, cộng đồng người Việt Nam và lưu học sinh Việt Nam tại Thụy Sĩ./.

Phái đoàn Việt Nam tại Geneva tổ chức tọa đàm về chính sách công nghiệp Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã phối hợp với trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề “Chính sách công nghiệp dưới góc độ thực chứng.”