Đảng bộ các cơ quan Đảng TW quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, kết hợp trực tuyến đến 125 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc với sự tham dự của hơn 14.300 cán bộ, đảng viên.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm trực tiếp quán triệt chuyên đề về Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới."

Theo đồng chí Trần Thanh Lâm, với Nghị quyết số 25-NQ/TW, lần đầu tiên công tác tư tưởng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể, dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn xa của Đảng trong bối cảnh mới.

Lần này, Bộ Chính trị xác định, trong giai đoạn phát triển mới, công tác tư tưởng lấy việc đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh để làm nội dung cốt lõi và xuyên suốt.

Công tác tư tưởng được gắn với toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương chính sách.

Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền, giải thích, đối thoại. Đổi mới phương thức nắm, phân tích, dự báo sớm về tình hình tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện.

Chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, kết hợp không gian thực với không gian số; chủ động nắm, định hướng, xử lý kịp thời tư tưởng, vấn đề tư tưởng ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành điểm nóng.

Đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở bằng bảo đảm nguyên tắc một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất trên cả không gian thực và không gian số.

Về Chỉ thị số 07-CT/TW, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, bước vào thời kỳ đổi mới, nhận thức của Đảng về học tập và làm theo Bác tiếp tục có bước phát triển mới, gắn với việc ban hành và tổ chức thực hiện các chỉ thị rất quan trọng như Chỉ thị số 23-CT/TW, Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW từ năm 2003 đến nay.

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc bổ sung thành tố "phương pháp" vào nội dung học tập và làm theo Bác, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định lần đầu tiên bổ sung thành tố "phương pháp," từ đó có bốn thành tố trong học và thực hành theo Bác.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bốn thành tố này có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó, tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ đảng viên trong thực hiện hằng ngày.

"Đây không đơn thuần là thêm một thuật ngữ, mà là bắc thêm nhịp cầu, nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc thực tế, đòi hỏi việc học tập và thực hành phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có hệ thống cả 4 thành tố," Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Đề cập đến trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: "Nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ: chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu sự giám sát của tổ chức và của nhân dân."

Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chỉ thị số 07-CT/TW trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đảng bộ trực thuộc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, đồng thời triển khai Nghị quyết và Chỉ thị bài bản, lớp lang, khoa học và nhiều hình thức đa dạng, có sự kết hợp hài hòa giữa trực tiếp và trực tuyến, có nội dung phong phú, cụ thể phù hợp với từng đối tượng. Thực hiện tốt phương châm là "hiểu sâu, hành động đúng, quyết liệt và làm đến cùng."

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới và Quy định của Ban Bí thư về tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Nghị quyết số 24-NQ/TW không chỉ tiếp nối chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo mà nâng vấn đề lên một tầm mới về yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, trách nhiệm của tổ chức và cơ chế vận hành.

“Nếu Kết luận số 14-KL/TW đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Nghị quyết số 24-NQ/TW tiến thêm một bước căn bản: xác định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên; đồng thời yêu cầu hoàn thiện cơ chế giao nhiệm vụ, giao quyền, bảo đảm điều kiện, quản trị rủi ro, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ người hành động đúng,” đồng chí Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe phần trình bày tham luận từ đại diện Đảng ủy các đơn vị gồm Ban Nội chính Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị, đối với việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, toàn Đảng bộ phải chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành,” từ “đăng ký” sang “tạo chuyển biến và sản phẩm cụ thể”; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã có Kế hoạch số 55 để thực hiện Chỉ thị với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Với việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh yêu cầu, phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tư tưởng theo phương châm “chủ động-sắc bén-thuyết phục- hiệu quả; đồng thời cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã có Kế hoạch số 56 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Long Hải cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 57 để triển khai thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, yêu cầu, cần chú trọng thí điểm có kiểm soát đối với những mô hình mới, xác định rõ phạm vi, thời gian, trách nhiệm và tiêu chí đánh giá; qua thực tiễn để sơ kết, rút kinh nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Đồng thời, đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng coi trọng sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực tế của công việc.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đề nghị sau Hội nghị, các đảng ủy trực thuộc không dừng lại ở việc ban hành kế hoạch, mà phải tổ chức ngay việc triển khai.

Mỗi kế hoạch cần được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác của cấp ủy, cơ quan, đơn vị; gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy viên, người đứng đầu và từng bộ phận chuyên môn.

Cần tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, đánh giá; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, có cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời chấn chỉnh những nơi triển khai chậm, hình thức, thiếu thực chất./.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến.