Gốc có vững mới bền sức phát triển

Trong bối cảnh tăng trưởng hai con số đã trở thành yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với mỗi địa phương, Hưng Yên cũng đứng trước bài toán phải tạo được sức bật mới từ chính năng lực quản trị và tổ chức thực thi.

Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,72% đã cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị của Hưng Yên, từ tỉnh đến cơ sở, thể hiện rõ tinh thần Năm cán bộ cơ sở: “Tỉnh kiến tạo, quản lý vĩ mô-xã hành động, thực thi trực tiếp-cán bộ chuyên nghiệp.”

Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 11,5% trong năm 2026 và duy trì đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ ở tuyến đầu, ngày càng lớn.

Vì vậy, cán bộ cơ sở không chỉ cần “đúng” trong thực thi mà phải “nhanh” hơn, “tinh” hơn, chuyên nghiệp hơn và dám đối diện với những việc mới, việc khó, qua đó góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Không để cán bộ yếu cản trở phát triển

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một chủ trương chiến lược, mang tính lịch sử tất yếu để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Tinh gọn bộ máy là điều kiện cần, nhưng xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ sở đủ năng lực, đủ bản lĩnh mới là điều kiện quyết định để mô hình này vận hành bền vững.

Do đó, cùng với việc lắng nghe cơ sở nói, giúp cơ sở làm, Tỉnh ủy Hưng Yên sẽ tiến hành rà soát lại đội ngũ cán bộ cơ sở.

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn khách quan, Hưng Yên cũng xác định chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở là yếu tố quyết định sự thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hiểu thấu hơn cán bộ cơ sở, Tỉnh ủy Hưng Yên đã thành lập 4 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trực tiếp làm việc với 104 xã, phường.

Một góc đô thị Phố Hiến (Hưng Yên). (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Qua các buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, đánh giá toàn diện năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã hiện nay.

Quan điểm của tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy bố trí cho “đủ người” sang bố trí “đúng người, đúng năng lực, đúng vị trí việc làm,” bảo đảm mỗi cán bộ phát huy được sở trường, kinh nghiệm thực tiễn.

Trong công tác cán bộ, tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển, thay thế hoặc thực hiện tinh giản biên chế đối với những cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, làm việc cầm chừng, né tránh, sợ việc, đùn đẩy trách nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; bảo vệ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Mặt khác, để cán bộ cơ sở có đủ năng lực phục vụ cho tăng trưởng hai con số, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thực chất, sát với yêu cầu của cơ sở; tập trung nâng cao năng lực xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, tiếp công dân và chuyển đổi số.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) cho rằng cấp xã đã được đặt ở vị trí “kiến tạo không gian phát triển,” được trao nhiều thẩm quyền hơn. Cán bộ cấp xã sâu sát cơ sở, trực tiếp lắng nghe và giải quyết vướng mắc từ khu dân cư, theo hướng nhanh và sát đúng thực tế hơn.

Tuy nhiên hiện nay, việc phân cấp, ủy quyền cho cấp xã còn chưa thực chất. Đơn cử như việc đầu tư một tuyến đường do xã làm chủ đầu tư nhưng xã vẫn phải “chạy vòng” các sở, ngành để xin các thủ tục.

Điều này làm mất thời gian và ảnh hưởng tới việc giải ngân vốn đầu tư công. Việc điều tiết ngân sách cho cấp xã còn chưa thỏa đáng.

Hiện nay, để tăng trưởng hai con số theo yêu cầu của cấp trên, các xã phường phải tổ chức huy động các nguồn để thực hiện. Trong đó có việc cấp xã đẩy mạnh thu ngân sách, tuy nhiên, số ngân sách được tỉnh điều tiết lại cho xã còn nhỏ chỉ chiếm 30% số thu, dẫn đến nhiều xã, phường có tâm lý phát triển cầm chừng, đủ chỉ tiêu cấp trên giao, chứ chưa “bung sức” ra để tìm kiếm nguồn thu, phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Ông Trần Quốc Việt mong muốn cấp có thẩm quyền tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ, rõ ràng hơn nữa cho cấp xã, để cơ sở có đủ thẩm quyền, không gian và sự chủ động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Khi được giao quyền đi đôi với trách nhiệm, cán bộ cơ sở sẽ có thêm động lực, quyết tâm và điều kiện để xử lý công việc kịp thời, hiệu quả, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Đủ pháp lý để cán bộ cơ sở “6 dám”

Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trong lần làm việc tại tỉnh Hưng Yên mới đây cho rằng, để cho cán bộ cơ sở - tuyến đầu có điều kiện thể hiện bản lĩnh, cấp tỉnh mạnh dạn phân cấp ủy quyền cho cấp xã. Trong đó, khắc phục tình trạng phân cấp hình thức; việc gì cơ sở làm tốt hơn thì mạnh dạn giao cho cơ sở.

Để nâng cao chất lượng phục vụ, Hưng Yên triển khai mô hình “Chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp”, với phương châm “4 xin, 4 luôn, 5 không”, qua đó đổi mới lề lối, tác phong, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Cơ sở phải chủ động xử lý công việc, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Đối với cấp tỉnh, tập trung vào chỉ đạo chiến lược, quy hoạch, điều phối phát triển, kiểm tra, giám sát. Không để xảy ra tình trạng, cơ sở phải xin ý kiến lòng vòng những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền mà không dám quyết, không dám làm, làm mất cơ hội cho tăng trưởng.

Tỉnh phải hết sức quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở, xem đây là khâu “then chốt của then chốt.”

Chân dung người cán bộ hiện nay phải có tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, thích ứng nhanh với môi trường số, có khả năng điều hành trên nền tảng công nghệ và kỹ năng làm việc trong môi trường liên thông, tích hợp, minh bạch.

Đối với công tác đánh giá cán bộ, tỉnh thực hiện quyết liệt theo hướng thực chất, lấy sản phẩm công việc, tiến độ xử lý công việc, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, hình thức, đánh giá chung chung.

Trong bối cảnh đất nước đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, tăng trưởng hai con số và giải quyết nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ, nếu cán bộ cấp cơ sở luôn lo sợ bị kỷ luật khi thử nghiệm giải pháp mới, cách làm mới, thì rất khó tạo ra đột phá.

Ngược lại, khi cán bộ hiểu rõ ranh giới giữa sáng tạo được bảo vệ và vi phạm phải xử lý, họ sẽ có thêm niềm tin để chủ động hành động, đồng thời ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm cá nhân để từ đó dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám hiến kế, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung; vì nước, vì dân, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Bàn về nội dung này, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Cấp xã, phường, đặc khu phải có đủ thẩm quyền, nguồn lực và trách nhiệm để chủ động giải quyết các vấn đề của địa phương. Một yêu cầu đặc biệt quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở “vừa hồng, vừa chuyên,” đủ tâm, tầm, trí; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới và năng lực quản trị hiện đại.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu cho rằng để Hưng Yên, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11,5% trong năm 2026 và duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, ngoài những tiêu chuẩn trên, người cán bộ cấp xã, phường phải thực sự trở thành “người tổ chức thực hiện” ở cơ sở, chứ không chỉ là người truyền đạt và triển khai mệnh lệnh hành chính.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng, cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở đi đôi với kiểm soát quyền lực chặt chẽ. (Ảnh TTXVN phát)

Muốn vậy, trước hết phải “bước ra khỏi vùng an toàn,” chuyển mạnh từ “tư duy quản lý” sang “tư duy kiến tạo, phục vụ và phát triển.”

Có thể khái quát thành 5 yêu cầu, 5 tiêu chí:

Một là, dám nghĩ vì lợi ích chung. Không bằng lòng với cách làm cũ; phải chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp mới, hiến kế mới, dám chịu trách nhiệm về những sáng kiến vì sự phát triển của địa phương.

Hai là, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. “Dám” phải đi liền với đúng chủ trương, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền; không né tránh, đùn đẩy, sợ sai; nhưng cũng không được lấy đổi mới làm lý do để làm sai nguyên tắc.

Ba là, dám đương đầu với khó khăn, thách thức. Cán bộ xã, phường phải xuống cơ sở, sát dân, sát doanh nghiệp, sát từng dự án; việc gì thuộc trách nhiệm thì phải giải quyết hiệu quả đến cùng, nhất là những điểm nghẽn về đất đai, thủ tục, giải phóng mặt bằng, môi trường và đầu tư.

Bốn là dám đổi mới phương thức điều hành. Đẩy mạnh chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu, lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc làm thước đo; không để cải cách hành chính chỉ dừng ở khẩu hiệu.

Năm là dám nhận việc khó, việc mới và dám đặt mình vào yêu cầu phát triển.

Mỗi cán bộ cấp xã, phường trong tỉnh Hưng Yên phải tự hỏi, trăn trở tìm giải pháp, xây dựng được văn hóa hành động: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Khi mỗi cán bộ cơ sở coi sự phát triển của địa phương là trách nhiệm trực tiếp của mình, “6 dám” sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành năng lực hành động, góp phần biến quyết tâm tăng trưởng 11,5% của Hưng Yên thành kết quả thực chất trong đời sống nhân dân, thành điểm sáng, nêu gương cho các địa phương khác học tập.

Định hướng đã rõ, yếu tố quyết định chính là bản lĩnh, năng lực và quyết tâm hành động của đội ngũ cán bộ. “Lửa thử vàng,” việc khó thử cán bộ, phép thử hôm nay, chính là sức bật cho ngày mai./.

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