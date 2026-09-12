Du lịch Việt Nam xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số đến năm 2030

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Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vừa ký Quyết định số 2338/QĐ-BVHTTDL ngày 10/9/2026 ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số,” nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2027-2030.

Kịch bản được xây dựng trên cơ sở triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng, giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại của năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Đồng thời, đây là bước cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo kịch bản, năm 2026, ngành du lịch phấn đấu đón khoảng 25-27 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150-153 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.125-1.230 nghìn tỷ đồng, qua đó đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.

Hai phương án tăng trưởng cho những tháng cuối năm 2026

Kịch bản phát triển du lịch được xây dựng theo hai phương án, tương ứng với những diễn biến khác nhau của tình hình quốc tế, thị trường khách và hoạt động vận tải hàng không.

Bãi biển Nha Trang trải dài hút tầm mắt với nước biển xanh trong là nơi thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Ở kịch bản cao, trong điều kiện du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt và các tác động từ xung đột tại Trung Đông sớm được giải quyết, ngành đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa trong năm nay.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch sẽ tập trung khai thác mạnh thị trường Trung Quốc, duy trì tăng trưởng tại các thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ và thúc đẩy thị trường Nga.

Các thị trường xa như Tây Âu, Bắc Mỹ tiếp tục được duy trì, trong khi lợi thế từ các thị trường gần Đông Nam Á qua đường hàng không, đường bộ và đường biển được tăng cường khai thác. Ngành cũng đặt yêu cầu có giải pháp duy trì dòng khách trong các mùa thấp điểm quốc tế.

Trong trường hợp các điều kiện không thuận lợi, xung đột chính trị tiếp tục tác động đến các dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn và giá dầu duy trì ở mức cao, kịch bản thấp được áp dụng với mục tiêu đón 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa.

Trong phương án này, ngành du lịch ưu tiên các thị trường gần thuộc Đông Bắc Á và Đông Nam Á, đồng thời có giải pháp đặc biệt để Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng.

Công tác xúc tiến, định vị hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh cũng được đẩy mạnh nhằm sớm khôi phục đà tăng trưởng tại các thị trường Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga và Ấn Độ.

11 địa phương trọng điểm được giao chỉ tiêu tăng trưởng

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm về du lịch.

Thành phố Hồ Chí Minh được giao mục tiêu đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025; Hà Nội 10 triệu lượt, tăng 27,8%; Đà Nẵng 9 triệu lượt, tăng 31,5%; Khánh Hòa 7,2 triệu lượt, tăng 30,9%; Quảng Ninh 6 triệu lượt, tăng 33%.

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Ninh Bình được giao mục tiêu 3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36,3%; Huế và An Giang cùng 2,5 triệu lượt, tăng 31,5%; Lào Cai 1,9 triệu lượt, tăng 30,6%; Hải Phòng 1,8 triệu lượt, tăng 30,5%; Lâm Đồng 1,58 triệu lượt, tăng 33,7%.

Các địa phương còn lại được yêu cầu căn cứ lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách để xây dựng kịch bản tăng trưởng phù hợp, phấn đấu mức tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25-35% so với năm 2025.

Việc phân giao mục tiêu gắn với yêu cầu các địa phương chủ động cập nhật kịch bản tăng trưởng khách du lịch cùng với kịch bản tăng trưởng GRDP, xây dựng giải pháp đột phá và tập trung nguồn lực cho những tháng còn lại của năm.

Hướng tới 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Không chỉ giải quyết mục tiêu trước mắt, kịch bản phát triển du lịch còn đặt nền móng cho giai đoạn 2027-2030, với định hướng chuyển mạnh sang tăng trưởng bền vững, nâng chất lượng dòng khách và gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế.

Theo mục tiêu được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW, đến năm 2030, du lịch phấn đấu đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, giữ vững vị thế trong nhóm đầu Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng; đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa. Trọng tâm được đặt vào nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD.

Trên cơ sở đó, ngành du lịch xây dựng ba phương án tăng trưởng cho giai đoạn 2027-2030.

Du khách quốc tế tham quan di tích lịch sử Đền vua Đinh, vua Lê tại cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Kịch bản thấp dự kiến khách quốc tế tăng 8-10% mỗi năm, đạt khoảng 35-38 triệu lượt vào năm 2030 và khách nội địa khoảng 155 triệu lượt.

Kịch bản trung bình đặt mục tiêu tăng khách quốc tế 12-15% mỗi năm, đạt khoảng 40-45 triệu lượt, trong khi khách nội địa đạt khoảng 158 triệu lượt.

Ở kịch bản cao, khách quốc tế tăng 15-18% mỗi năm, hướng tới 45-50 triệu lượt vào năm 2030; khách nội địa khoảng 160 triệu lượt, tập trung vào phân khúc chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Tổng thu từ khách du lịch theo phương án này đạt 80-90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp 10-12% GDP.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định việc hoàn thành mục tiêu 25-27 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026 có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề để ngành du lịch tiến tới thực hiện các kịch bản tăng trưởng trung bình và cao trong những năm tiếp theo.

Để bảo đảm mục tiêu, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, đặc biệt tại 11 địa phương trọng điểm, được yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng khách gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP được giao; đồng thời xây dựng giải pháp đột phá, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện hiệu quả ngay từ những tháng cuối năm 2026.

Với cách tiếp cận theo nhiều kịch bản, ngành du lịch hướng tới vừa chủ động ứng phó với biến động của thị trường quốc tế, vừa tạo dư địa tăng trưởng trong nước, qua đó từng bước chuyển từ mục tiêu tăng nhanh về lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và mức đóng góp của du lịch vào nền kinh tế./.

Đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam, chuyển từ “tăng số lượng” sang “tăng giá trị" Chương trình hành động mới của Chính phủ đặt mục tiêu chuyển biến mạnh trong tư duy và phương thức phát triển du lịch, chuyển từ tăng trưởng lượng sang chất, hiệu quả, bền vững, giá trị gia tăng cao.