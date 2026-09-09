Đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam, chuyển từ “tăng số lượng” sang “tăng giá trị"

Chương trình hành động mới hướng tới tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và phương thức phát triển du lịch theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tạo giá trị gia tăng cao; phát huy vai trò của du lịch là một động lực tăng trưởng, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đó là một số nội dung chính trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới vừa được Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ phê duyệt.

Du lịch trở thành động lực tăng trưởng

Chương trình hành động nhằm thể chế hóa và triển khai đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. Chính phủ yêu cầu xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và tiến độ thực hiện, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả.

Đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu thu hút 45-50 triệu lượt khách du lịch quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 10 - 12%. Việt Nam phấn đấu nằm trong nhóm 1 - 3 quốc gia Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng du lịch.

Để thực hiện các mục tiêu này, Chương trình xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo phát triển du lịch; hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo đột phá chiến lược và khơi thông nguồn lực; phát triển hạ tầng, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao; phát triển thị trường và sản phẩm du lịch giá trị cao, nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Lễ hội văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Moscow năm 2025 góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến quốc gia. (Ảnh: Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow)

Các nhiệm vụ còn lại tập trung vào nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến và thương hiệu du lịch Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và du lịch thông minh; đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến theo hướng xanh, thông minh, an toàn và bền vững.

Cuộc dịch chuyển sang tạo giá trị cao

Một trong những yêu cầu trọng tâm của Chương trình là đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao.

Chính phủ yêu cầu quản trị du lịch theo hướng quản trị hệ sinh thái kinh tế dịch vụ tổng hợp, đồng bộ trong chuỗi giá trị; xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương được yêu cầu xây dựng, triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên, môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa và ứng xử văn minh với khách du lịch, phát huy tinh thần “mỗi người dân là một đại sứ du lịch.”

Trong phát triển thị trường và sản phẩm, Chương trình ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và đi du lịch quanh năm. Các nhóm sản phẩm được xác định gồm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; sản phẩm biểu tượng quốc gia, tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; nghỉ dưỡng biển đảo; du lịch đường thủy ven sông, ven biển; du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Du khách quốc tế trải nghiệm làm bánh chưng cổ truyền Việt Nam dưới mái nhà cổ ở Hà Nội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Chính phủ cũng yêu cầu phát triển sản phẩm gắn với văn hóa ẩm thực đặc sắc, đa dạng vùng miền; hình thành hệ thống nhà hàng Việt Nam đạt chuẩn trong nước và quốc tế, nâng tầm thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. Cùng với đó là phát triển các trung tâm thương mại, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá và chợ đêm.

Các làng du lịch tiêu biểu được hỗ trợ phát triển thành điểm đến hấp dẫn, gắn với bảo tồn văn hóa, phát huy giá trị cộng đồng, sinh thái nông nghiệp, nông thôn, làng nghề, chợ phiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đưa chuyển đổi số, du lịch xanh vào quản trị điểm đến

Chương trình hành động đặt yêu cầu đổi mới phương thức quản trị du lịch từ Trung ương đến địa phương theo hướng tập trung quản trị, kiến tạo và phát triển; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ, khuyến khích cạnh tranh bằng chất lượng, phát triển du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chính phủ định hướng xây dựng, ban hành và hướng dẫn áp dụng thống nhất bộ chỉ số đánh giá điểm đến du lịch thông minh; bộ chỉ số theo dõi, đánh giá năng lực phát triển du lịch toàn ngành và trung tâm điều hành du lịch thông minh.

Cùng với đó, xây dựng quy chế quản trị du lịch hiện đại, cơ chế điều phối và liên kết đa ngành từ Trung ương đến địa phương để kết nối doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị du lịch đồng bộ.

Doanh nghiệp du lịch được hỗ trợ ứng dụng nền tảng thương mại điện tử hợp pháp, nâng cao năng lực kinh doanh, quảng bá và bán sản phẩm, dịch vụ trên môi trường điện tử, thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới và thanh toán không dùng tiền mặt.

Những điểm đến được số hóa nhờ chuyển đổi số mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Mọi thông tin từ điểm đến tới thanh toán đều có thể thực hiện trên điện thoại thông minh. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch xanh cũng được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, giao thông xanh bằng phương tiện sạch như xe điện, xe buýt điện được định hướng phát triển tại các đô thị, đảo du lịch và khu vực kinh tế đêm, kết hợp ứng dụng công nghệ quản lý năng lượng thông minh, vật liệu thân thiện với môi trường và mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn ngành.

Nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam

Để nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến, Chương trình yêu cầu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia giai đoạn 2026-2035; gắn xúc tiến, quảng bá du lịch với ngoại giao văn hóa, ẩm thực, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, lễ hội và các sự kiện quốc tế lớn.

Du lịch Việt Nam sẽ được tăng cường hiện diện trên các nền tảng số toàn cầu, nền tảng số trong nước, các kênh truyền thông mới và hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện. Hoạt động quảng bá cũng được lồng ghép trong xúc tiến thương mại quốc gia, hội chợ, triển lãm, tuần hàng Việt Nam, các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, sản phẩm OCOP và hoạt động kết nối giao thương.

Chương trình đặt nhiệm vụ xây dựng và triển khai Đề án nâng tầm thương hiệu du lịch quốc gia đến năm 2035, với định hướng định vị Việt Nam là điểm đến chất lượng cao, an toàn, hấp dẫn hàng đầu châu Á về di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển, văn hóa và phong cách sống Việt Nam.

Cùng với đó là xây dựng chiến lược hợp tác của ngành du lịch Việt Nam với các đối tác, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực; xây dựng Chương trình và mạng lưới Đại sứ du lịch số tại các thị trường mục tiêu trọng điểm.

Chương trình hành động cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng chức năng, thẩm quyền; xác định rõ tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm thực hiện, qua đó bảo đảm Nghị quyết số 26-NQ/TW được triển khai đồng bộ, thực chất và gắn với các mục tiêu phát triển du lịch trong giai đoạn mới./.

Du khách sử dụng bộ đàm thuyết minh tự động khi tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Du lịch Việt Nam tăng sức hút trên không gian số Vietnam.travel tiếp tục đứng thứ 2 Đông Nam Á về lượng truy cập, cho thấy sức cạnh tranh ngày càng rõ của du lịch Việt Nam trong cuộc đua giành sự chú ý của du khách quốc tế trên không gian số.