Đẩy mạnh hợp tác lý luận và truyền thông giữa Việt Nam và Italy

Thực hiện chương trình công tác đối ngoại năm 2026, từ ngày 7/9 đến 11/9, đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu quốc hội, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản làm Trưởng đoàn, đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Italy.

Tham gia đoàn có lãnh đạo và biên tập viên một số ban, đơn vị chuyên môn của Tạp chí.

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã đến thăm và trao đổi tình hình với Đại sứ quán Việt Nam tại Italy. Đại sứ Nguyễn Phương Anh đã thông tin về tình hình đất nước Italy cũng như về quan hệ giữa Việt Nam và Italy.

Đại sứ cho biết quan hệ giữa Việt Nam và Italy đang phát triển rất tốt đẹp; năm 2026, quan hệ thương mại giữa hai nước ước đạt 8 tỷ USD; nhiều công ty của Việt Nam hợp tác với các đối tác tại Italy trên các lĩnh vực, trong đó có công nghệ quốc phòng, kinh tế và thương mại.

Sau chuyến thăm cấp cao của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn đến Italy vào tháng 4/2026, quan hệ ngoại giao giữa hai nước, hai Quốc hội phát triển lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, quan hệ giữa các địa phương của hai nước phát triển mạnh, còn rất nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác phát triển.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý đánh giá cao những kết quả đạt được của Đại sứ quán Việt Nam tại Italy trong thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Italy trên các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Thời gian tới, với sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm quan hệ đối tác chiến lược, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tiếp tục là cầu nối hiệu quả thúc đẩy quan hệ giữa hai nước vốn còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục mà cần được mở rộng sang các lĩnh vực thế mạnh và mũi nhọn của Italy, như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng..., góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Trước đó, ngày 7/9, đoàn đã làm việc với Hãng thông tấn quốc gia Italy (ANSA), tiếp và làm việc với đoàn công tác có lãnh đạo ANSA và lãnh đạo Ban Biên tập quốc tế ANSA. ANSA là tập đoàn truyền thông tư nhân có hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Italy để quảng bá về kinh tế, văn hoá, con người, đất nước Italy, cung cấp thông tin đáng tin cậy cho Chính phủ Italy cũng như có quan hệ trao đổi tin tức với các hãng thông tấn nước ngoài, trong đó có TTXVN.

Trao đổi với đoàn, lãnh đạo ANSA đã chia sẻ thêm về kinh nghiệm, quy trình công nghệ để chống tin giả. Tất cả các tin tức của ANSA đều do phóng viên, biên tập viên sản xuất, không do trí tuệ nhân tạo (AI) làm ra.

ANSA xác định AI là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế con người. Việc sử dụng AI phải có giám sát và quyền kiểm soát cuối cùng của biên tập viên; tuân thủ độc lập, không thiên vị, khách quan, quyền riêng tư, bản quyền và pháp luật. Đại diện ANSA cũng khẳng định không sử dụng AI tạo sinh để tạo ảnh hoặc video tin tức, tránh làm suy yếu tính xác thực trực quan, chỉ sử dụng AI trong công tác dịch thuật.

Tại buổi làm việc, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý đã chia sẻ những thông tin quan trọng về sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Cộng sản, cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý hy vọng Tạp chí Cộng sản sẽ cùng hợp tác với ANSA trên một số lĩnh vực nhằm quảng bá đất nước, văn hóa và con người Việt Nam trên các sản phẩm báo chí của ANSA, hợp tác trong công tác đào tạo cán bộ, chuyển đổi số.

Ngày 8/9, đoàn công tác của Tạp chí Cộng sản đã thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu quốc tế Italy (IAI). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Marco Simoni, Giám đốc IAI cùng đại diện tham tán Đại sứ quán Việt Nam, TTXVN tại Italy.

Tại buổi làm việc, ông Simoni đã chia sẻ một số quan điểm về các vấn đề quốc tế nổi bật hiện nay, về quan hệ giữa EU-ASEAN và quan hệ giữa Việt Nam-Italy; các hướng nghiên cứu trọng tâm của IAI đang thực hiện.

Trao đổi thông tin về Việt Nam, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý cho rằng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Italy đang phát triển tốt đẹp, là đối tác chiến lược của nhau. Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự chủ, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá trong quan hệ đối ngoại.

Tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, hai bên càng cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại, củng cố tin cậy chính trị, tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương.

Tạp chí Cộng sản và IAI có nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trong nghiên cứu chuyên sâu mang tính dự báo chiến lược về cục diện thế giới hiện nay, là cứ liệu khoa học tin cậy và quan trọng cho việc hoạch định chính sách, đồng thời góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Tạp chí Cộng sản đã có buổi làm việc với Tổng Biên tập báo il Manifesto, Andrea Iabozzi. Sau khi nghe Tổng Biên tập Iabozzi trao đổi những thông tin liên quan đến lịch sử ra đời và phát triển của báo il Manifesto, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý chúc mừng những thành tựu đạt được của báo, đồng thời thông tin những thành tựu của công cuộc đổi mới của Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Dương Trung Ý cũng giải đáp, trao đổi một số câu hỏi của các phóng viên, biên tập viên của báo, đồng thời chúc báo il Manifesto vượt qua những khó khăn, tiếp tục giữ vững bản sắc, tính chiến đấu và ngày càng phát triển.

Chuyến thăm, làm việc của đoàn cán bộ Tạp chí Cộng sản tại Cộng hòa Italy đã thành công tốt đẹp, với nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc ý‎ nghĩa, mở ra nhiều hoạt động hợp tác trong thời gian tới, để lại ấn tượng và dấu ấn tốt đẹp đối với các đối tác làm việc, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế, uy tín của Tạp chí Cộng sản và góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Italy./.

Hơn 100 nghệ sỹ Italy mang kiệt tác 'Trà hoa nữ' phiên bản opera đến Việt Nam “La Traviata” - kiệt tác opera của nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi với hơn 170 năm lịch sử đã không còn là cái tên xa lạ với những người yêu opera trên thế giới, trong đó có công chúng Việt Nam.

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