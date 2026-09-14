Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam

Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng.

Tháp tùng Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có: Thủ tướng, Bộ trưởng tháp tùng Anutin Charnvirakul; Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Tổng Thư ký Văn phòng Hoàng gia, Thư ký của Nhà vua, Tướng Không quân Satitpong Sukvimol; Phó Tổng thư ký Hoàng gia, Trung tá Somchai Kanjanamanee; Sỹ quan tùy tùng của Nhà vua, Đô đốc Weerasak Oggungwan; Sĩ quan tùy tùng của Nhà vua, Tướng Không quân Chettha Muernkaew.Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sinh ngày 28/7/1952 tại Cung điện Dusit, Bangkok, Thái Lan.

Ngày 28/12/1972, Quốc vương Bhumibol Adulyadej chính thức phong Ngài Maha Vajiralongkorn làm Thái tử, với tước hiệu Thái tử Maha Vajiralongkorn của Thái Lan.

Ngày 1/12/2016, Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi và trở thành vị Vua thứ 10 của triều đại Chakri. Lễ đăng quang chính thức của Nhà vua diễn ra từ ngày 4-6/5/2019.

Lễ đón Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Về quá trình học tập, trong giai đoạn từ tháng 1/1966-5/1971, ông lần lượt học tại Trường King’s Mead Preparatory School, Seaford, Sussex, Vương quốc Anh; Trường Millfield, Somerset, Vương quốc Anh; Trường King’s School, Parramatta, Sydney, Australia.

Từ tháng 1/1972-12/1976, ông học đại học và tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (Nghiên cứu quân sự) tại Khoa Nghiên cứu quân sự, Đại học New South Wales, Australia. Ông học Trường Tham mưu Lục quân Hoàng gia Thái Lan, Khóa 56, từ tháng 10/1977-9/1978.

Từ tháng 7/1984-10/1987, ông học đại học và tốt nghiệp Cử nhân Luật tại Đại học Sukhothai Thammathirat, Bangkok, Thái Lan.

Ông học tại Trường Cao đẳng Quốc phòng Hoàng gia (Royal College of Defence Studies), Vương quốc Anh từ tháng 1/1990-12/1990.

Trong quá trình phục vụ trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan, Nhà vua từng đảm nhiệm nhiều vị trí chỉ huy và công tác quan trọng. Ông trở thành sỹ quan tham mưu, Cục Tình báo Lục quân vào ngày 9/12/1975.

Ngày 6/10/1978, ông trở thành Sỹ quan điều hành Tiểu đoàn Cận vệ Hoàng gia, Trung đoàn Bộ binh số 1, Đơn vị Cận vệ Hoàng gia.

Ngày 28/11/1980, ông bắt đầu vai trò là Chỉ huy Tiểu đoàn Cận vệ Hoàng gia, Trung đoàn Bộ binh số 1, Đơn vị Cận vệ Hoàng gia.

Ngày 13/2/1984, ông trở thành Chỉ huy Trung đoàn Cận vệ Hoàng gia.

Ngày 30/7/1988, ông bắt đầu vai trò là Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cận vệ Hoàng gia.

Ngày 9/1/1992, ông bắt đầu vai trò là Tư lệnh Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia, Văn phòng Tổng Tư lệnh.

Ngày 4/5/1994, ông trở thành giáo viên/huấn luyện viên phi công máy bay chiến đấu F-5E/F.

Nhà vua được phong quân hàm cao nhất trong cả ba quân chủng: Đại tướng Lục quân Hoàng gia Thái Lan; Đô đốc Hải quân Hoàng gia Thái Lan; Thống chế Không quân Hoàng gia Thái Lan.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trước thềm chuyến thăm, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua.

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đây là lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Đối với Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida, đây cũng là lần đầu tiên hai vị đến thăm Việt Nam với tư cách là Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan.

Trước đó, Nhà vua Maha Vajiralongkorn đã đến thăm Việt Nam vào các năm 1992 và 1997 với tư cách Thái tử. Vì vậy, chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa chính trị vào thời điểm này mà đó là sự tiếp nối tình hữu nghị và gắn bó giữa Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Thái Lan với Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Đặc biệt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026), trong bối cảnh quan hệ hai nước đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện một năm trước đó.

Khuôn khổ quan hệ mới đã tạo nền tảng và động lực để hai bên đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn./.

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14-16/9 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.