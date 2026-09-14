Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ ngày 15/9/2026

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết từ cuối tháng 3 đến nay, cả nước đã xây dựng mới cơ sở dữ liệu cho 12,16 triệu thửa đất, song khối lượng còn lại vẫn lên tới 27,5 triệu thửa.