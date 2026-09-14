Ông Phan Anh Sơn tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019-2026; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và hiệp thương bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố; các Đại sứ, Đại biện lâm thời, đại diện Đại sứ quán, Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, công chức Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương; đối tác, bạn bè trong nước và quốc tế…

Tạo đột phá trong công tác đối ngoại nhân dân

Theo Báo cáo tổng kết công tác, trong nhiệm kỳ 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thực hiện tốt phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả" trong triển khai nhiệm vụ.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, công tác đối ngoại nhân dân đã có nhiều đổi mới, mang tính đột phá và triển khai theo hướng đi vào thực chất, hiện đại hơn.

Từ tư duy giao lưu, hữu nghị thuần túy, Liên hiệp đã chuyển mạnh sang “kiến tạo nội dung chính trị” và gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế tiếp tục được củng cố, mở rộng theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa và đi vào chiều sâu. Qua đó, công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng xã hội thuận lợi cho quan hệ giữa Việt Nam với các nước và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, công tác phi chính phủ nước ngoài được triển khai bài bản, chuyên nghiệp, vận động nguồn lực đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, song song với việc bảo đảm an ninh, chính trị và chủ quyền quốc gia.

Chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu và theo dõi tình hình được cải thiện vượt bậc, phục vụ hiệu quả cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác thông tin đối ngoại và vận động người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đổi mới về hình thức, giúp lan tỏa hình ảnh đất nước và tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như kiều bào.

Về mặt tổ chức, bộ máy tại cơ quan thường trực và các tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng, bảo đảm sự lan tỏa rộng rãi tại các địa phương.

Đẩy mạnh đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định đối ngoại nhân dân là một sáng tạo độc đáo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội, đưa hoạt động đi vào chiều sâu và đóng góp tích cực hơn nữa vào mục tiêu phát triển đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm, công tác đối ngoại nhân dân cần nỗ lực mạnh mẽ hơn, hành động quyết liệt để khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài gợi mở toàn hệ thống Liên hiệp cần chuyển mạnh từ tư duy coi trọng số lượng sang chất lượng, tập trung vào hiệu quả thực chất; phát huy mô hình đối ngoại nhân dân kiến tạo phát triển, lấy kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ làm thước đo. Các chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cần gắn kết với chiến lược phát triển quốc gia, hướng vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Liên hiệp cần tiếp tục mở rộng không gian đối ngoại, rà soát và làm mới hệ thống đối tác, chủ động tham gia và định hình chương trình nghị sự tại các diễn đàn nhân dân quốc tế; nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh phối hợp đồng bộ với các trụ cột đối ngoại và chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, hiện đại, chuyển đổi số toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và khu vực với những biến động chưa từng có tiền lệ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã kiên cường vượt khó.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam không chọn cách đứng yên, không thụ động chờ đợi, mà đã chủ động chuyển trạng thái, đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động để thích ứng với hoàn cảnh. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2026 không chỉ là những con số, những sự kiện hữu nghị đơn thuần, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự quyết tâm, tận tụy của đội ngũ cán bộ đối với lợi ích của quốc gia-dân tộc.

Giai đoạn khó khăn ấy đã làm nên một Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trưởng thành hơn, kiên định hơn, tạo bệ phóng vững chắc để chúng ta sẵn sàng gánh vác những trọng trách lớn lao hơn trong chặng đường sắp tới.

Ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với phương châm “Chủ động thích ứng, đột phá sáng tạo, thiết thực hiệu quả," hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phải thực sự chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa; phải chuyển đổi tư duy theo hướng “hữu nghị, đoàn kết góp phần kiến tạo giá trị thực chất”; lấy hiệu quả thực chất, đóng góp cho lợi ích quốc gia-dân tộc và lợi ích của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi hành động.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới, với khí thế mới, tư duy mới và động lực mới và kêu gọi toàn thể đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, đoàn kết và đổi mới; tích cực đóng góp những ý kiến thiết thực, quý báu để xây dựng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của trụ cột đối ngoại nhân dân, phối hợp chặt chẽ cùng đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026–2031. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 97 ủy viên. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 22 ủy viên, Ban Kiểm tra gồm 05 ủy viên và Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031./.

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