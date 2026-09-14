Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ấn Độ đạt được dưới sự lãnh đạo của Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA), Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và Thủ tướng Narendra Modi; đánh giá cao những bước phát triển mạnh mẽ của Ấn Độ về kinh tế, khoa học-công nghệ, cải thiện đời sống nhân dân và nâng cao vị thế quốc tế.

Đồng chí Lê Hoài Trung cũng chia sẻ những nét lớn về tình hình Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới và quyết tâm, khát vọng phát triển trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045; nhấn mạnh sự tương đồng về quan điểm, tầm nhìn giữa hai Đảng, hai nước và đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, hoạch định đường lối chính sách phát triển đất nước.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp trên nền tảng hữu nghị truyền thống, đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và tin cậy chính trị cao.

Theo ông, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2026 là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho hợp tác song phương; đề nghị Đảng BJP ủng hộ đưa các nội hàm và kết quả đạt được đi vào triển khai trên thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Đảng BJP Ram Madhav nồng nhiệt chào đón đồng chí Lê Hoài Trung sang thăm, đánh giá cao việc hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn trong thời gian gần đây và bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, nhất là dấu ấn đậm nét trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Phó Chủ tịch Ram Madhav khẳng định Đảng BJP luôn ủng hộ tăng cường quan hệ với Việt Nam; nhấn mạnh hai nước có quan hệ lịch sử, truyền thống lâu đời và gắn kết trong hiện tại, Việt Nam là đối tác quan trọng của Ấn Độ cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại và quan hệ nhân dân.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các chính đảng của Ấn Độ, trong đó có BJP; quan hệ hai Đảng là nhân tố nền tảng để củng cố tin cậy chính trị và tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước.

Đồng chí đề nghị hai Đảng tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, đặc biệt là kinh nghiệm trong tổ chức, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng cầm quyền; trân trọng mời các lãnh đạo Đảng BJP sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị hai Đảng cùng quan tâm chỉ đạo việc thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai nước về quốc phòng-an ninh, hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2027, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cần triển khai mạnh mẽ các hoạt động giao lưu giữa các tổ chức quần chúng nhân dân, góp phần vào việc củng cố vững chắc tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Đảng Ram Madhav đánh giá cao những đề xuất của đồng chí Lê Hoài Trung, nhất trí hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, giao lưu Đảng viên và Nghị sĩ trẻ, tăng cường tổ chức và tham gia các hội thảo, hội nghị, diễn đàn học thuật chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, góp phần củng cố hiểu biết lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, trong đó có các diễn đàn chính đảng đa phương, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ Ngày 14/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ.