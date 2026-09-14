Xác định nguyên nhân khiến khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị ngập sâu

Chiều 14/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã bước đầu xác định nguyên nhân gây ngập lụt khiến 420 hộ dân ở phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai bị ngập sâu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những ngày vừa qua, lượng mưa ở khu vực thượng nguồn và tại địa phương lớn, nước tập trung đổ về nhanh, với lưu lượng lớn, không tiêu thoát kịp thời gây ngập lụt.

Cùng với đó, dòng chảy sông Buông quanh co, uốn lượn, lòng sông có nhiều cây cỏ, bồi lắng nhiều bùn đất, mặt cắt vị trí cầu sắt tạm tại tổ 9A1 (khu phố Hương Phước, phường Phước Tân) phục vụ công tác thi công cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu bị co hẹp, gây cản trở dòng chảy. Đồng thời, khu vực có địa hình thấp trũng, đường dọc ven bờ sông Buông có cao độ thấp, khi mực nước sông dâng lên, tràn vào khu dân cư.

Đặc biệt, vị trí cống thoát nước qua đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu tại lý trình Km1+950 đặt lệch so với dòng chảy hiện hữu, gây khó khăn trong việc tiêu thoát nước từ khu dân cư về hạ lưu sông Buông dẫn đến tình trạng nước bị ứ đọng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân phường Phước Tân kiến nghị đối với khu vực thấp trũng tiếp giáp tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu cần khơi thông mương thoát nước chảy ra sông để tăng khả năng tiêu thoát nước; điều chỉnh hướng tuyến dòng chảy từ suối qua cống thoát chảy qua cao tốc để thuận dòng chảy, tránh gấp khúc, tiêu thoát nhanh khi có mưa lớn và nước từ thượng nguồn đổ về.

Địa phương cũng kiến nghị đơn vị thi công tháo dỡ cầu sắt tạm tại tổ 9A1, nạo vét đất đá ở lòng sông Buông cả khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu để khơi thông dòng chảy.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai yêu cầu phường Phước Tân tiếp tục rà soát các khu vực còn ngập, bố trí máy móc khơi thông mương tiêu, tăng khả năng thoát nước.

Về lâu dài, phường Phước Tân được đề nghị đánh giá tổng thể các khu vực thường xuyên ngập, xác định hiện trạng và đề xuất giải pháp khắc phục. Kết quả được gửi các sở liên quan để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai chỉ đạo xử lý kịp thời.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, từ ngày 9-11/9, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Buông đổ về gây ngập cục bộ ở khu phố Hương Phước, phường Phước Tân khiến hơn 420 hộ dân bị ngập sâu. Có những khu vực ghi nhận mực nước cao lên tới 1,5 mét.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, Ủy ban nhân dân phường Phước Tân đã triển khai những biện ứng cứu, hỗ trợ người dân sơ tán và di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành rà soát, tổng hợp thiệt hại để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đầu tư cải tạo, nâng khả năng tiêu thoát nước sông Buông, hạn chế ngập úng./.

Đồng Nai: Khu dân cư cạnh cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu ngập sâu sau mưa lớn Ngày 10/9/2026, cơn mưa lớn kéo dài cùng nước lũ từ sông Buông đổ về gây chia cắt nhiều tuyến đường khiến khu dân cư tại khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai ngập sâu.