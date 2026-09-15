Thời tiết ngày và đêm 15/9: Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc Bộ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc Bộ ngày và đêm 15/9 có mưa to đến rất to, kèm dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cùng đó, Trung tâm cũng cảnh báo trong 5 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước được dự báo như sau:

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C, cao nhất từ 25-27 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Gió nhẹ.

Tại Đông Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và dông; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to. Phía Nam, gồm Nam Quảng Trị và thành phố Huế, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, trời có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông tại các khu vực trên có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 15/9 đến hết ngày 16/9, có mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Cụ thể: phía Nam tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Tp. Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Nghệ An: Có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Quảng Ninh, Lạng Sơn, phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên: Có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày và đêm 15/9, khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Chiều và tối 15/9, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo, từ đêm 16/9, mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm dần. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng khu vực phía Nam Phú Thọ, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Trên biển, hiện ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có mưa rào và dông.

Dự báo, ngày và đêm 15/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Huế và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Khắc phục hậu quả thiên tai, chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia tại các công điện, văn bản chỉ đạo về chủ động ứng phó với mưa lũ.

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