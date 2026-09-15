Nước rút, tỉnh Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường.

Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 6 giờ ngày 15/9, mực nước các sông trên địa bàn tiếp tục xuống. Sông Gianh tại trạm Đồng Tâm ở mức 7,47m, trên báo động 1 là 0,47m; các sông còn lại đã xuống dưới báo động 1.

Một số khu vực vẫn còn ngập, gây ách tắc giao thông, trong đó có Quốc lộ 15 qua xã Phong Nha, Quốc lộ 49C qua xã Triệu Bình, Đường tỉnh 559, Đường tỉnh 559B qua xã Kim Phú và cầu tràn Ba Lòng trên Đường tỉnh 588a.

Khi nước rút, các địa phương đang tập trung dọn dẹp bùn đất, rác thải, vệ sinh nhà cửa, trụ sở cơ quan, trường học và các công trình công cộng. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai, dân quân, công an và các lực lượng tại chỗ được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, kiểm tra các khu vực còn ngập, sạt lở, cây xanh gãy đổ, bảo đảm an toàn khi người dân trở lại sinh hoạt.

Tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc-Nam), xã Nam Hải Lăng, các lực lượng tiếp tục xử lý sự cố 3 sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực cầu.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 14/9, hai phương tiện đã được di dời khỏi khu vực cầu; trong đó, sà lan lớn nhất mắc vào dầm cầu đường sắt đã được xử lý, di dời an toàn, loại trừ nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cấu cầu đường sắt và đường bộ Mỹ Chánh.

Một sà lan đang chìm, ít ảnh hưởng đến an toàn cầu, tiếp tục được các đơn vị liên quan trục vớt, di dời khi mực nước sông Ô Giang đang xuống.

Trên các tuyến giao thông bị sạt lở, các đơn vị quản lý đường bộ đang tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu dọn đất đá, bùn đất, khơi thông rãnh thoát nước và xử lý các điểm sạt lở.

Một số điểm sạt lở trên Quốc lộ 15D đã được khắc phục kịp thời, bảo đảm giao thông; các vị trí còn lại tiếp tục được theo dõi, xử lý.

Cùng với các lực lượng tại chỗ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngập lụt, tuyên truyền người dân không qua lại nơi nguy hiểm, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng ứng cứu. Lực lượng thường trực cơ động gồm 372 cán bộ, chiến sỹ với 28 phương tiện.

Trước đó, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo sơ tán 925 hộ với 3.550 người tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đến nay, các hộ dân đã trở về nhà an toàn.

Các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra an toàn nhà cửa, công trình, hồ đập và các tuyến giao thông, chủ động ứng phó nếu mưa lớn tiếp diễn.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, mưa lũ làm 6 nhà bị tốc mái, hư hỏng, 1 nhà bị sập và 890 nhà bị ngập; 1 điểm trường bị ngập, 77m hàng rào trường học bị sạt, hư hỏng. Có 334,5ha lúa bị ngập, đổ ngã; 18,5ha hoa màu và 19ha cây trồng hàng năm bị ngập; 1 con bò bị cuốn trôi, 1.250 gia cầm bị chết.

Một số diện tích nuôi thủy sản bị vỡ bờ, ngập, thất thoát. Mưa lũ cũng gây sạt lở bờ biển tại xã Mỹ Thủy dài khoảng 600m, sạt lở khoảng 100m bờ kè tại xã Dân Hóa và nhiều điểm sạt lở trên các tuyến giao thông. Các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại để triển khai các biện pháp khắc phục./.

Quảng Trị: Sạt lở gần Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sau mưa lớn Vị trí sạt lở cách Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Cha Lo khoảng 700m theo hướng Tây Nam, trên hướng từ Cha Lo sang Lào; đồng thời cách mốc quốc giới 528 về phía Việt Nam khoảng 600m.

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