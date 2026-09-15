Quảng Trị: Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ

Sáng 15/9, Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, đã có 42 trường hợp có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đặc biệt có 26 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ và 16 người đang được theo dõi tại nhà. Riêng trong số này có 8 học sinh.

Các trường hợp trên xuất hiện một số triệu chứng liên quan đến đường tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và có dấu hiệu mất nước sau khi sử dụng thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh bánh mỳ.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ đã huy động nhân lực tại các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị; đồng thời, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu có trường hợp diễn biến nặng.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Cam Lộ, ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, địa phương đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mỳ, đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh.

Cơ sở này hiện đã bị tạm đình chỉ kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Địa phương cũng đã phối hợp với ngành y tế theo dõi sức khỏe những người liên quan, chỉ đạo các thôn rà soát, vận động những người đã ăn bánh mỳ tại tiệm bánh mỳ trên, kể cả người chưa có triệu chứng bất thường, đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe./.

Gia Lai: Xác định Salmonella là tác nhân gây ngộ độc tại cơ sở bánh mỳ ở An Khê Từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu bệnh phẩm, ngành y tế tỉnh Gia Lai kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm, tác nhân gây ngộ độc là Salmonella spp có trong thực phẩm.