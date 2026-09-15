Hợp tác y tế tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong tuyên bố báo chí ngày 14/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá giai đoạn hợp tác y tế mới kéo dài 5 năm giữa Mỹ và Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời bổ sung cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, an ninh và đổi mới sáng tạo.

Ngày 11/9, Việt Nam và Mỹ đã ký kết Bản Ghi nhớ (MOU) song phương về hợp tác y tế có thời hạn 5 năm trong khuôn khổ Chiến lược Y tế Toàn cầu "Nước Mỹ trên hết" (AFGHS) của Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác đầu tư mới trong lĩnh vực y tế toàn cầu.

Thông qua MOU này, Bộ Ngoại giao Mỹ, phối hợp cùng Quốc hội Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp khoản hỗ trợ y tế toàn cầu trị giá 98,75 triệu USD trong 5 năm tới, trong đó có 21,385 triệu USD dành riêng cho an ninh y tế toàn cầu, để hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang cơ chế tự chủ hoàn toàn đối với các chương trình phòng chống HIV/AIDS và lao, đồng thời tăng cường năng lực phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa từ dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong khuôn khổ quan hệ đối tác kéo dài 5 năm này, các cơ quan y tế Việt Nam sẽ tiếp quản, duy trì và phát huy bền vững những thành quả đạt được sau hơn hai thập kỷ Mỹ hỗ trợ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng trong khi Việt Nam đề ra lộ trình mới cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, quan hệ đối tác này được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả cụ thể, đo lường được trong 5 năm tới.

Các chương trình phòng chống HIV/AIDS và lao sẽ chuyển hoàn toàn sang cơ chế tự chủ của Việt Nam trong giai đoạn này.

Việt Nam sẽ tiến gần hơn tới các mục tiêu kiểm soát dịch HIV/AIDS thông qua việc mở rộng các hoạt động phòng ngừa, phát hiện ca bệnh và điều trị, dựa trên mức độ làm chủ và tính bền vững cao hơn về nguồn lực trong nước.

Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh lao sẽ giúp giảm thiểu lây truyền, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, đồng thời giảm nguy cơ lao kháng thuốc lây lan sang Mỹ.

Các MOU thuộc Chiến lược Y tế Toàn cầu "Nước Mỹ trên hết" được ký kết cho đến nay đại diện cho khoản tài trợ y tế mới trị giá hơn 24,7 tỷ USD, bao gồm hơn 14,6 tỷ USD viện trợ từ Mỹ cùng hơn 10,1 tỷ USD vốn đồng đầu tư từ các quốc gia tiếp nhận, qua đó tiếp nối những thành quả đạt được trong nhiều thập kỷ qua nhằm đẩy lùi HIV/AIDS, sốt rét, lao và các bệnh truyền nhiễm khác trên toàn thế giới.

Tính đến ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ký 35 MOU y tế toàn cầu song phương./.

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