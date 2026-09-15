Chợ “chồm hổm” Vị Thanh - sự mộc mạc miền Tây níu bước du khách

Không mái che, không kệ sạp cầu kỳ, những sản vật “cây nhà lá vườn” được người dân bày ngay ngắn trên những tấm bạt, chiếc rổ, mẹt nhỏ.

Người bán ngồi thấp bên hàng hóa, tạo nên một không gian mua bán mộc mạc, gần gũi, đậm chất miền Tây.

Nơi sản vật từ vườn nhà ra thẳng chợ

Đến khu chợ “tự sản, tự tiêu” hay còn có tên gọi dân dã “chợ chồm hổm” ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ, điều dễ nhận thấy nhất là hàng hóa ở đây mang đậm dấu ấn của đời sống miệt vườn. Rau đồng, rau vườn, trái cây và nhiều sản vật sông nước được người dân mang đến bán. Những thứ vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình miền Tây, khi được xếp thành từng nhóm nhỏ dưới nền chợ, lại tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.

Không giống những khu chợ với các quầy hàng được phân chia bằng kệ, tủ hay bảng hiệu, người bán ở đây chủ yếu bày sản vật trên những tấm bạt, chiếc rổ hoặc mẹt nhỏ. Hàng hóa được xếp gọn gàng, thẳng hàng, mỗi người một khoảng, tạo nên sự ngăn nắp.

Cái hay của khu chợ nằm ở chính sự giản dị ấy. Sự tươi xanh của sản vật và cách bày bán tự nhiên đã đủ tạo nên sức hấp dẫn.

Người dân quen gọi đây là chợ “tự sản, tự tiêu,” bởi hàng hóa chủ yếu là những sản vật do người dân trồng, hái hoặc có được từ đời sống sản xuất hằng ngày. Từ vườn nhà, ruộng đồng và không gian sông nước, những sản vật được đưa đến chợ, trở thành nguồn thực phẩm phục vụ đời sống của người dân địa phương.

Toàn cảnh khu chợ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cái tên “chồm hổm” thân thương

Tên gọi “chợ chồm hổm” bắt nguồn từ chính cách người bán ngồi bán hàng.

Không có những quầy sạp cao, người bán ngồi thấp bên những sản vật của mình. Cách ngồi ấy rất đỗi quen thuộc trong đời sống miền Tây, giản dị và không tạo khoảng cách giữa người bán với người mua. Du khách lần đầu đến chợ cũng dễ dàng bị cuốn vào không khí đặc biệt ấy: muốn lựa hàng phải cúi xuống, quan sát thật gần; muốn trò chuyện với người bán đôi khi cũng chỉ cần ngồi thấp xuống bên cạnh.

Từ một cách bán hàng dân dã, “chồm hổm” dần trở thành tên gọi thân thuộc của khu chợ.

Điều thú vị là dù không có hệ thống quầy kệ cầu kỳ, hàng hóa tại đây lại được sắp xếp khá ngay ngắn. Rau, củ, quả, cá và các sản vật khác được phân chia thành từng nhóm, bày thành những hàng nhỏ. Nhìn từ xa, những mảng màu tự nhiên nối tiếp nhau tạo thành một khung cảnh bắt mắt.

Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài đơn sơ và cách sắp xếp gọn gàng đã tạo nên nét riêng của khu chợ.

Không gian ấy cũng khiến khoảng cách giữa người mua và người bán trở nên gần gũi hơn. Một cuộc mua bán có thể bắt đầu bằng câu hỏi về giá, rồi nhanh chóng chuyển thành vài câu chuyện về rau trái, mùa vụ hay cuộc sống thường ngày.

Những không gian như chợ “chồm hổm” có giá trị không chỉ ở phương diện mua bán mà còn là nơi lưu giữ một phần ký ức và nếp sinh hoạt của cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ở đó có màu xanh của rau đồng, sắc màu của trái cây miệt vườn, những sản vật gắn với sông nước và dáng ngồi bình dị của người bán. Không gian chợ vì thế giống như một lát cắt của đời sống miền Tây, nơi nhịp sống hiện đại và nếp sinh hoạt truyền thống vẫn có thể song hành.

Đặc biệt, sự mộc mạc của khu chợ trở thành điểm hấp dẫn đối với du khách. Chỉ cần dừng chân, đi giữa những hàng nông sản, quan sát cách người dân mua bán, nghe những câu chuyện đời thường, du khách đã có thể cảm nhận phần nào nhịp sống của vùng đất.

Trong hành trình khám phá Cần Thơ, những địa điểm như chợ “chồm hổm” Vị Thanh có thể đem lại một trải nghiệm khác với những điểm đến du lịch quen thuộc./.

Ghé thăm khu chợ gây “thương nhớ” cho du khách ở Cần Thơ Khu chợ “tự sản, tự tiêu” hay còn có tên gọi dân dã “chợ chồm hổm” ở phường Vị Thanh, thành phố Cần Thơ gây “thương nhớ” cho ai từng ghé qua với toàn bộ là các mặt hàng nông sản “nhà trồng.”