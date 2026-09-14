Quảng Ninh: Lần đầu xét xử vụ kiện công ích đòi nợ bảo hiểm xã hội tại miền Đông

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền (địa chỉ tại Khu phố Đại Điền, xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh) về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Đây là vụ kiện đòi tiền nợ bảo hiểm xã hội đầu tiên tại khu vực miền Đông Quảng Ninh nhằm bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Phiên tòa được kết nối trực tuyến từ Phòng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh tới điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân các khu vực trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2021 đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền không đóng tiền bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng Điều 9 và Điều 13 của Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 11 của Luật Bảo hiểm y tế, đồng thời vi phạm điểm b khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 205/2025/QH15 và khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09/2025.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định, ngày 20/8/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh đã ban hành Quyết định khởi kiện số 01/QĐ-VKS, yêu cầu Tòa án buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền thực hiện ngay việc nộp số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền đã có hành vi nợ bảo hiểm xã hội kéo dài. Mặc dù cơ quan Bảo hiểm xã hội và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh đã nhiều lần đôn đốc, yêu cầu khắc phục nhưng doanh nghiệp vẫn không chấp hành. Hành vi vi phạm trên không chỉ xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách an sinh xã hội và lợi ích công cộng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện dân sự. (Ảnh: TTXVN phát)

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cùng kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Tòa án nhân dân khu vực 6-Quảng Ninh đã tuyên phạt: Buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền thực hiện nộp ngay số tiền bảo hiểm xã hội còn nợ tính đến ngày 14/9/2026 là 61.944.812 đồng cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Quảng Hà. Kể từ sau ngày 14/9/2026, doanh nghiệp phải tiếp tục nộp tiền chậm nộp bảo hiểm xã hội theo quy định cho đến khi hoàn tất toàn bộ số tiền nợ và các khoản thu khác./.

Lần đầu xét xử vụ kiện công ích, yêu cầu nộp tiền nợ Bảo hiểm xã hội Tòa án nhân dân khu vực 12 - thành phố Hà Nội lần đầu xét xử vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát khởi kiện, buộc doanh nghiệp nộp hơn 158 triệu đồng tiền chậm đóng Bảo hiểm xã hội.