Quảng Ngãi rà phá bom mìn, phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật

​

Ngày 15/9, Trung tá Phạm Duy Phương, Chính trị viên phó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (Bệnh xá Bác Mười), tổ Đồng Răm, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ vừa tìm thấy 3 bộ hài cốt cùng nhiều di vật.

Trước đó, ngày 14/9, từ thông tin do nhân chứng cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập của xã Đặng Thùy Trâm phối hợp với Đại đội Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi) triển khai rà phá bom mìn, kiểm tra khu vực và tổ chức đào tìm. Các đơn vị sử dụng máy dò mìn, máy đào, cuốc, xẻng cùng các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhiệm vụ.

Diện tích rà phá bom mìn được mở rộng thêm 300m² so với phạm vi dự kiến ban đầu. Sau khi bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào tìm trên diện tích 200m², nâng tổng diện tích đã đào tìm lên 470m².

Kết quả, 3 hài cốt được tìm thấy cùng nhiều di vật. Sau khi thu gom, cả 3 bộ hài cốt cùng di vật được đưa vào quách theo đúng quy định, bàn giao cho Phòng Văn hóa-Xã hội xã Đặng Thùy Trâm bảo quản.

Trước đó, ngày 10/9, tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ, lực lượng tìm kiếm, quy tập sử dụng máy đào kết hợp thủ công đào tìm trên diện tích 220m², qua đó tìm thấy 2 bộ hài cốt liệt sỹ./.

Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sỹ cùng di vật, thông tin giá trị Hiện 3 hài cốt liệt sỹ vừa được phát hiện đã được quy tập, bàn giao cho phòng ban chuyên môn ở xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi bảo quản tại nhà chờ theo quy định.