Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2030 đầu tư thêm 124km cao tốc

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/7/2026 về phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp, trong giai đoạn 2026-2030, Đồng Tháp phấn đấu đầu tư xây dựng thêm 124km đường cao tốc, 30km đường Quốc lộ và 200km đường tỉnh, đầu tư nâng cấp khoảng 20,8km đường thủy nội địa Quốc gia.

Với mục tiêu tạo bước đột phá về kết nối vùng, giảm chi phí logistics và mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội, Đồng Tháp xác định tập trung nguồn lực phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, cảng biển và các loại hình giao thông khác trong giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh đặt mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông kết nối hạ tầng logistics xuyên biên giới và đa phương thức để tỉnh Đồng Tháp trở thành trung tâm trung chuyển của tiểu vùng Mekong.

Ưu tiên triển khai các công trình giao thông trọng điểm, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Đồng bằng sông Cửu Long, khơi thông kết nối vùng để thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh phấn đấu xây dựng mới 50km đường đô thị, nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường tỉnh bảo đảm đồng bộ tải trọng khai thác an toàn, thông suốt.

Tỉnh phối hợp kêu gọi đầu tư, khởi công 03 cảng biển; kêu gọi đầu tư một số cảng hàng hóa và hành khách ở sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp. Phát triển phương tiện vận tải chất lượng cao, từng bước chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Cùng với đó, đầu tư xây dựng, duy tu, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn đường xã, đường liên xã cơ bản bảo đảm đạt quy mô, cấp đường theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030.

Triển khai thực hiện kế hoạch, tỉnh tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Trong đó, tỉnh sẽ tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn chỉnh, đồng bộ các dự án cao tốc trọng điểm, liên kết vùng, như: cao tốc Dinh Bà-Cao Lãnh, cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, cao tốc Đức Hòa-Mỹ An, cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Đồng Tháp tập trung tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Bên cạnh đó, tỉnh kiến nghị Trung ương quan tâm đầu tư cầu Tân Châu-Hồng Ngự bắc qua sông Tiền, tuyến Quốc lộ N1 qua địa bàn; cầu Sa Đéc trên tuyến liên kết vùng Sa Đéc-Ô Môn-Giồng Riềng; đồng thời phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long đầu tư các tuyến kết nối, liên kết vùng.

Đồng thời, phối hợp tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh trong khu vực để sớm nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng các tuyến cao tốc CT.33, CT.36 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp với cơ quan Trung ương sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công kênh Mương Khai-Đốc Phủ Hiền kết nối sông Tiền, sông Hậu; kêu gọi đầu tư nạo vét luồng các tuyến đường thủy Quốc gia qua địa bàn tỉnh v.v..

Đối với đường tỉnh, Đồng Tháp tập trung đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025; đồng thời tiếp tục đầu tư các công trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030 như: ĐT.877C, ĐT.870B, ĐT.847 đoạn Đường Thét-Trường Xuân, ĐT.862C, ĐT.852C và ĐT.864 giai đoạn 2.

Tỉnh đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.845, Quốc lộ 30B đến cửa khẩu Bình Phú và các tuyến kết nối; ưu tiên hình thành hai tuyến đường bộ kết nối Đông-Tây khu kinh tế biển Gò Công với cửa khẩu quốc tế Dinh Bà và từ biển Tân Thành với cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Trong lĩnh vực đường thủy, tỉnh phối hợp Trung ương sớm hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công kênh Mương Khai - Đốc Phủ Hiền kết nối sông Tiền, sông Hậu; kêu gọi đầu tư nạo vét các tuyến đường thủy Quốc gia qua địa bàn. Đồng Tháp cũng kêu gọi đầu tư, xây dựng các khu bến, cảng biển, cảng tổng hợp, khu bến trên sông Tiền, sông Hậu; hệ thống cảng cạn, cảng hàng hóa, cảng hành khách và bến tàu khách du lịch.

Tỉnh chủ động, sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ, nhằm tận dụng cơ hội phát triển đô thị, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, kết nối với trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng thời, kêu gọi đầu tư các bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe công cộng và mở rộng liên kết đào tạo, xã hội hóa đầu tư cơ sở đăng kiểm, cơ sở đào tạo lái xe./.

Đồng Tháp: Tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng Dự án nút giao An Bình Nút giao An Bình là điểm kết nối với tuyến tránh Quốc lộ 30, cao tốc Cao Lãnh-Lộ Tẻ, Quốc lộ 30 hiện hữu và cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đang triển khai xây dựng.