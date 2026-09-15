Giao mặt bằng cho nhà thầu thi công cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành

Với chiều dài khoảng 124km, cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành là tuyến giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để thực hiện dự án, thành phố Đồng Nai phải thu hồi khoảng 921 ha đất, chiếm gần 76% tổng diện tích đất cần thu hồi của toàn tuyến.

Hiện các địa phương đang tập trung tuyên truyền, vận động, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức thi công.

Tại phường Chơn Thành, tuyến cao tốc đi qua dài khoảng 2,8 km, diện tích đất phải thu hồi hơn 40 ha, liên quan 360 thửa đất. Đây là khu vực đô thị, dân cư sinh sống khá đông đúc nên công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến nay địa phương đã bàn giao khoảng 98,7% mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.

Gia đình bà Đỗ Thị Mão, ở khu phố Minh Thành 1, phường Chơn Thành, có thửa đất rộng khoảng 14 m, dài gần 125 m cùng căn nhà cấp 4 nằm trong phạm vi thực hiện dự án. Sau khi được chính quyền tuyên truyền, vận động, gia đình bà đã nhận hơn 4,1 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ và đang di chuyển đồ đạc, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Máy móc được huy động tháo dỡ các hạng mục công trình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo bà Đỗ Thị Mão, việc tuyến cao tốc đi qua khiến gia đình phải di dời khỏi nơi ở hiện tại, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh kế. Tuy nhiên, gia đình đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, chấp hành việc di dời để dự án được triển khai, góp phần tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn cho người dân trong tương lai.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Chơn Thành Nguyễn Anh Tài cho biết, địa phương đang thực hiện giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án cao tốc. Riêng dự án Gia Nghĩa - Chơn Thành, đến nay phường đã vận động người dân bàn giao khoảng 98,7% mặt bằng. Đối với phần còn lại, địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Một trong những địa phương có kết quả nổi bật trong công tác giải phóng mặt bằng là xã Nha Bích. Tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã gần 10 km, với diện tích đất phải thu hồi gần 93 ha, liên quan 298 thửa đất.

Khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan đến nhiều hộ dân, nhưng nhờ chủ động tuyên truyền, vận động và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay xã Nha Bích đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng giúp các nhà thầu có điều kiện tiếp cận toàn bộ phạm vi dự án, chủ động bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích Nguyễn Hồng Thái cho rằng, khi mặt bằng được bàn giao đầy đủ, dự án có điều kiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa vào khai thác. Đây cũng là cơ sở để địa phương sớm khai thác các nguồn lực, lợi thế do tuyến cao tốc mang lại, nhất là về đất đai, giao thông và thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Anh Lê Mạnh Thắng, đại diện đơn vị thi công dự án thành phần 3 cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành cho hay, tại những vị trí đã có mặt bằng sạch, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc triển khai thi công. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn vướng mặt bằng, trong đó có vị trí trụ điện và đất của một số hộ dân, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công cầu, đường công vụ và các hạng mục liên quan.

Tại dự án Gia Nghĩa-Chơn Thành, đến nay, phường Chơn Thành đã vận động người dân bàn giao khoảng 98,7% mặt bằng. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Theo anh Lê Mạnh Thắng, nhà thầu đang triển khai thi công 7 cầu trên tuyến đường gom và tuyến chính. Tuy nhiên, hiện mới có khoảng 1-2 cầu bảo đảm đủ mặt bằng sạch để thi công hoàn thiện, các vị trí còn lại vẫn còn vướng.

Đáng chú ý, một số trụ điện nằm trong phạm vi thi công gây ảnh hưởng đến công tác khoan cọc nhồi. Đây là hạng mục nền móng quan trọng của công trình cầu nên nếu mặt bằng không được giải phóng kịp thời sẽ tác động trực tiếp đến tiến độ thi công.

Ngoài ra, tại một số vị trí, người dân chưa nhận tiền bồi thường nên nhà thầu chưa thể tiếp cận mặt bằng để thi công đường công vụ. Việc này khiến quá trình đưa máy móc, thiết bị vào công trường gặp khó khăn, đồng thời làm phát sinh chi phí do phải duy trì, luân chuyển thiết bị và nhân lực trong thời gian chờ mặt bằng.

Đơn vị thi công thông tin, theo kế hoạch, 7 cầu đang triển khai phải hoàn thành vào cuối năm 2026 để bàn giao cho các đơn vị tiếp tục thi công tuyến đường. Do đó, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhất là tại các vị trí còn vướng, có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng bảo đảm tiến độ dự án.

Nhà thầu đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công có thể huy động đồng bộ máy móc, nhân lực và vật tư, hạn chế phát sinh chi phí và bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124 km, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài khoảng 101 km. Tuyến được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai xây dựng trước 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75 m.

Việc các địa phương từng bước hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó xã Nha Bích đã bàn giao 100% và phường Chơn Thành đạt gần 99%, đang góp phần tháo gỡ điểm nghẽn quan trọng để dự án được triển khai đồng bộ.

Khi có mặt bằng sạch, các nhà thầu có điều kiện tăng tốc thi công, sớm đưa tuyến cao tốc vào khai thác, tạo trục kết nối thuận lợi giữa Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho thành phố Đồng Nai./.

Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành "đội vốn" hơn 350 tỷ đồng Dự án đường cao tốc Gia Nghĩa-Chơn Thành đã được thực hiện chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2024, cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

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