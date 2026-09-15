Sắp hoàn thành 2 hạng mục cuối cùng tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành

Ngày 15/9, Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU) cho biết, liên danh nhà thầu đang huy động hàng trăm nhân lực, máy móc tổ chức nhiều mũi thi công hoàn thiện 2 gói thầu cuối cùng tại cao tốc Bến Lức-Long Thành (cầu Phước Khánh và nút giao Quốc lộ 51), đảm bảo hoàn thành 2 hạng mục vào cuối tháng Chín này, sau đó thông xe toàn tuyến cao tốc.

Hạng mục cầu Phước Khánh (dài gần 3.200 m, rộng gần 22 m; là cầu dây văng có khoảng thông thuyền cao nhất Việt Nam với chiều cao 55 mét), đến nay sản lượng thi công đạt hơn 95%, nhà thầu đang đồng loạt triển khai đốt đúc hẫng (bêtông cốt thép dự ứng lực được đổ tại chỗ), căng cáp toàn bộ các vị trí trụ, thảm nhựa cầu dẫn và cầu chính, lắp đặt lan can và các hạng mục an toàn giao thông.

Nút giao giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành với Quốc lộ 51 đã cơ bản hoàn thành các phần việc chính, nhà thầu đang hoàn thiện mái ta luy, ống thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Máy móc, người lao động lắp đặt lan can trên cầu Phước Khánh (cao tốc Bến Lức-Long Thành). (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam, cao tốc Bến Lức-Long Thành dài gần 58km (đi qua Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai); điểm đầu tại nút giao với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 51 (cách sân bay Long Thành khoảng 16km).

Tuyến đường có quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc 100km/h. Đến nay, tổng sản lượng toàn dự án đạt hơn 99%. Hiện cao tốc Bến Lức-Long Thành đã hoàn thành thi công 55km; trong đó có 30km đã đưa vào khai thác, 25km còn lại chưa khai thác do nút giao chưa hoàn thiện.

Khi thông xe toàn tuyến, cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ kết nối liên thông với các tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Biên Hòa-Vũng Tàu, đường Vành đai 3-Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông trong khu vực, đặc biệt rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long đến sân bay Long Thành./.

Dự án cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ thông xe toàn tuyến trong tháng Chín Chủ đầu tư và các nhà thầu đang nỗ lực thi công hoàn thành nốt những hạng mục cuối cùng để Dự án đường bộ cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ đảm bảo thông xe toàn tuyến vào tháng Chín tới đây.