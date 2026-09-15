TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông để thi công metro Bến Thành-Tham Lương

Từ ngày 16/9, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên các đường Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm, nhằm phục vụ thi công nhà ga ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (metro Bến Thành-Tham Lương).

Đường Trường Chinh tại nhà ga Bà Quẹo sẽ rào chắn một phần lòng đường để thi công. Các loại xe vẫn được lưu thông bình thường. Tuy nhiên, để hạn chế ùn tắc tại khu vực rào chắn thi công, Sở Xây dựng khuyến khích phương tiện lưu thông theo hướng từ nút giao An Sương đi trung tâm thành phố theo hai lộ trình.

Lộ trình 1: Trường Chinh-Chế Lan Viên-Nguyễn Hữu Dật-Lê Trọng Tấn-Tân Kỳ Tân Quý -Trường Chinh. Lộ trình 2: Trường Chinh-Hồ Đắc Di-Huỳnh Văn Gấm-Tân Kỳ Tân Quý-Trường Chinh.

Đường Tân Kỳ Tân Quý sẽ cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. Trong khi đó, đường Huỳnh Văn Gấm cấm xe ô tô lưu thông theo hướng từ đường Tân Kỳ Tân Quý đến Hồ Đắc Di.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đã có văn bản thống nhất phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhà ga ST2 (ga Tao Đàn) và ga ST7 (ga Bảy Hiền) phục vụ thi công dự án metro Bến Thành-Tham Lương.

Nhà ga Tao Đàn trên đường Cách Mạng Tháng Tám dự kiến thi công trong 1.219 ngày, được chia thành 5 giai đoạn tổ chức giao thông. Phần lớn thời gian, các phương tiện lưu thông một chiều theo hướng từ Bến Thành đi Tham Lương; riêng giai đoạn 5 tổ chức lưu thông hai chiều.

Theo phương án tổ chức giao thông: Đường Cách Mạng Tháng Tám tổ chức lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai. Lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình thay thế: Trương Định-Võ Văn Tần (hoặc Nguyễn Đình Chiểu)-Cao Thắng-Nguyễn Thị Minh Khai. Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện.

Nhà ga ST7 (ga Bảy Hiền) trên đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Trường Chinh dự kiến thi công trong 1.257 ngày, được chia thành các giai đoạn để tổ chức giao thông phù hợp.

Trước đó, để phục vụ thi công metro Bến Thành-Tham Lương, tất cả ô tô bị cấm lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Ba Tháng Hai.

Trong khi đó, giao lộ Trường Chinh-Phạm Văn Bạch cũng được đóng để phục vụ thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian thi công, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị (chủ đầu tư dự án metro Bến Thành-Tham Lương) tiếp tục rà soát, lựa chọn phương án thi công tối ưu nhằm rút ngắn thời gian chiếm dụng đường giao thông, đồng thời bảo đảm an toàn thi công, an toàn cho người và phương tiện giao thông, công trình lân cận, chất lượng xây dựng và yêu cầu chịu lực.

Cùng đó, chủ đầu tư có thể cân nhắc xem xét sử dụng hài hòa hợp lý các biện pháp thi công ga ngầm; thi công lắp ghép và chế tạo đúc sẵn các cấu kiện điển hình; chuẩn bị sẵn các thiết bị hệ thống cơ điện (tránh trường hợp công trường dừng chờ nhập thiết bị).

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Ủy ban Nhân dân và Công an các phường Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Bảy Hiền, Tân Sơn Nhất chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng điều tiết giao thông tại các vị trí, giao lộ có nguy cơ ùn tắc, hạn chế tình trạng ùn tắc trong quá trình thi công dự án./.

Metro và TOD mở không gian phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh Với mục tiêu 8 tuyến metro (255km) vào năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tăng mạnh quy mô mạng lưới mà thực chất đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc giao thông đô thị trong một chu kỳ ngắn.