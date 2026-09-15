Chưa thu phí đường bộ 2 dự án thành phần cao tốc đoạn từ Cần Thơ-Cà Mau

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ cao tốc tại 2 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau từ ngày 15/9/2026.

Tuy nhiên, đến nay, tại các dự án thành phần đang hoàn thiện việc khắc phục các vị trí lún đường đầu cầu, đường đầu cống ngang, bảo đảm phương tiện lưu thông êm thuận. Hệ thống thiết bị thu phí tại trạm thu phí nút giao IC.2, IC.5 và IC.12 đang được hoàn thiện để thực hiện chạy thử trên môi trường thử nghiệm.

Ngoài ra, các nút giao trên tuyến (IC.3, IC.4, IC.6, IC.8, IC.9, IC.10) đang tiếp tục thi công để đưa vào khai thác.

Trong thời gian chờ hoàn thiện để bảo đảm đủ điều kiện thu phí theo quy định, Cục Đường bộ Việt Nam chưa tổ chức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với 2 dự án thành phần đầu tư công từ Cần Thơ đến Cà Mau thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tập trung hoàn thiện các nội dung nêu trên để sớm đưa các dự án vào thu phí theo quy định.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực giao thông và quy định của pháp luật về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác, trong tháng 8/2026, Bộ Xây dựng đã đưa vào thu phí 5 dự án thành phần đoạn từ Quảng Ngãi đến Nha Trang.

Tính chung từ đầu năm đến nay, có 15 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông hoàn thành đưa vào thu phí gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Bãi Vọt-Hàm Nghi, Hàm Nghi-Vũng Áng, Vũng Áng-Bùng, Bùng-Vạn Ninh, Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây.

Ngoài ra, hệ thống thu phí ghi nhận tổng lưu lượng trên 16 triệu lượt phương tiện; thu và nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.142 tỷ đồng tiền phí sử dụng đường bộ cao tốc./.

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị khẳng định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá chiến lược, giữ vai trò quyết định trong nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và chuyển đổi xanh vào mọi lĩnh vực sản xuất, đời sống; đặc biệt là chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp.

Dự án cao tốc từ Cần Thơ-Cà Mau sẽ tổ chức thu phí đường bộ từ ngày 15/9 Dự án đường bộ cao tốc đầu tư công đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được thu phí từ ngày 15/9 tới đây

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