Tây Ninh tăng tốc số hóa, đổi mới công nghệ trong sản xuất kinh doanh

Từ những dây chuyền sản xuất được đầu tư đồng bộ, hiện đại đến cách thức quản trị, kinh doanh dựa trên dữ liệu, chuyển đổi số và đổi mới công nghệ đang tạo nên những chuyển động rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp Tây Ninh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh.

Doanh nghiệp tăng tốc số hóa, đổi mới công nghệ

Tại Tây Ninh, nhiều doanh nghiệp không ngừng thay đổi từ bên trong bằng cách đưa công nghệ vào từng khâu sản xuất, quản lý và kinh doanh, qua đó chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Thực tế này được thể hiện rõ qua quá trình đầu tư, đổi mới công nghệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên.

Từ đặc sản truyền thống Tây Ninh, bánh tráng siêu mỏng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên đã được nâng tầm thành sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, sản xuất đạt chuẩn quốc tế FSSC 22000 và mới đây tiếp tục đạt chứng nhận BRC toàn cầu. Đây là một trong những tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khắt khe hàng đầu thế giới, góp phần giúp sản phẩm Tân Nhiên đáp ứng yêu cầu của các thị trường quốc tế khó tính.

Ông Đặng Khánh Duy, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên, cho biết từ khi khởi nghiệp năm 2018, đơn vị đã xác định những cột mốc cần chinh phục như Hàng Việt Nam Chất lượng cao, OCOP 5 sao và các tiêu chuẩn, chứng nhận quốc tế như BRC, FDA, Halal. Mục tiêu không chỉ đưa sản phẩm vươn ra thế giới mà trước hết mang đến những sản phẩm ngày càng tốt hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Nhiên ứng dụng thiết bị hiện đại vào quy trình sản xuất bánh tráng, nâng cao chất lượng sản phẩm. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ vào toàn bộ quy trình sản xuất giúp Tân Nhiên nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc. Sau 8 năm nỗ lực, Tân Nhiên vinh dự có tên trong danh sách Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026. Đồng thời, sản phẩm đã xuất khẩu sang Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Australia, Nhật Bản và Thái Lan; riêng thị trường Hàn Quốc duy trì đơn hàng khoảng 9 tấn/tháng.

Còn với sản phẩm Trà Tâm Lan, theo bà Võ Thị Lấn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm, chú trọng cải tiến mẫu mã, bao bì. Đây là một trong những lợi thế giúp sản phẩm tạo dấu ấn, tăng sức cạnh tranh và thuận lợi hơn trong tiếp cận người tiêu dùng.

Ngoài các lợi thế sẵn có, Tây Ninh cũng là vùng nguyên liệu trọng điểm của cả nước với diện tích khoảng 62.000ha, đứng thứ hai cả nước; năng suất khoảng 33,3 tấn củ/ha, cao hơn bình quân cả nước khoảng 62%; sản lượng 2 triệu tấn/năm, chiếm khoảng 19,5% sản lượng khoai mì cả nước.

Đặc biệt, tỉnh là trung tâm chế biến trọng điểm với hơn 60 nhà máy tinh bột, tiêu thụ trên 10 triệu tấn khoai mỳ tươi/năm và sản xuất trên 3 triệu tấn tinh bột/năm, chiếm 60-65% sản lượng bột cả nước.

Theo ông Lê Hữu Hùng, Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất tinh bột mỳ Tây Ninh, tỉnh không chỉ là vùng nguyên liệu lớn mà còn là trung tâm sản xuất có vai trò quan trọng, mang tính dẫn dắt đối với ngành hàng khoai mỳ cả nước.

Ngành khoai mỳ, tinh bột mỳ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 nhân viên trực tiếp và hàng chục nghìn lao động gián tiếp, tạo an sinh xã hội cho Tây Ninh.

Để phát triển bền vững, hiệp hội đã và đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng, quản lý vùng nguyên liệu; thúc đẩy liên kết sản xuất-tiêu thụ giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân, từng bước tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị.

Theo ông Lê Hữu Hùng, các doanh nghiệp cần tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, sử dụng giống mỳ năng suất cao, kháng bệnh tốt; cơ giới hóa canh tác, thu hoạch; từng bước chuyển đổi số trong quản lý vùng nguyên liệu và điều hành sản xuất; xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, có truy xuất nguồn gốc và áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn.

Cùng với đó là đổi mới công nghệ chế biến, đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm sau tinh bột, xây dựng thương hiệu chung, chủ động mở rộng thị trường trong và ngoài nước, giảm dần sự phụ thuộc vào thị trường truyền thống và chấp hành nghiêm các quy định, nhất là về bảo vệ môi trường.

Tạo động lực cho doanh nghiệp đổi mới

Thực tiễn cho thấy đổi mới công nghệ và chuyển đổi số cần được đặt trong một hệ sinh thái thuận lợi, nơi doanh nghiệp phát huy nội lực và nhận được sự đồng hành phù hợp từ chính quyền, hiệp hội và các đơn vị liên quan.

Theo ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh, bên cạnh những lợi thế về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, vận tải, kho bãi, giao nhận và phân phối hàng hóa, sự đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới sáng tạo.

Ứng dụng công nghệ vào sản xuất bánh tráng giúp doanh nghiệp Tây Ninh kiểm soát tốt hơn chất lượng và quy trình sản xuất. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Khi quy hoạch đủ rõ, hạ tầng được kết nối, chính quyền đồng hành, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn tiên phong. Qua đó, Tây Ninh không chỉ là điểm đến đầu tư mà còn trở thành điểm đến của niềm tin, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong quá trình này, cần tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; chính sách hỗ trợ cần gắn với nhu cầu thực tế, tạo điều kiện đổi mới máy móc, thiết bị, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực quản trị và kỹ năng ứng dụng công nghệ.

Từ yêu cầu thực tiễn, Tây Ninh đang từng bước mở rộng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng, gắn với lợi thế và nhu cầu phát triển của từng ngành hàng.

Theo ông Châu Thanh Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, ngành công thương sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thông qua các chương trình khuyến công.

Đồng thời, ngành phối hợp với các sở, ngành, địa phương thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với hợp tác xã, vùng nguyên liệu, từng bước hình thành chuỗi giá trị bền vững đối với các sản phẩm có lợi thế như OCOP và nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, cung cấp thông tin thị trường, cảnh báo rào cản kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, ngành công thương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử, kinh doanh đa kênh, kết nối với các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước; tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, kết nối logistics, tạo điều kiện mở rộng sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Doanh nghiệp năng lượng tăng tốc chuyển đổi số để bứt phá tăng trưởng Chuyển đổi số không còn là xu hướng mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp năng lượng trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu diễn ra mạnh mẽ.