Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC xuống ngưỡng 145,3 triệu đồng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 15/9, giá vàng trong nước tiếp tục trượt giảm. Trong khi đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước tăng thêm 10 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý đang giao dịch ở mức 142,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, mức giá này giảm 300.000 đồng/lượng với chốt phiên trước (ngày 14/9).

Giá vàng nhẫn sáng nay cũng giảm tương ứng với SJC. Theo đó, giá nhẫn tròn trơn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 142,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở ngưỡng 142,3-145,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cùng giảm 300.000 đồng/lượng.

Mặc dù liên tục trồi sụt song chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.299 USD/ounce. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế là 9,8 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.770-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV giao dịch ở mức 25.800-26.180 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.770-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), giữ ổn định so với chốt phiên trước.

Tuy vậy, phía Ngân hàng Vietinbank niêm yết ở mức 25.740-26.185 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 17 đồng./.

Giá vàng trong nước tăng nhẹ, SJC giao dịch ở ngưỡng 146,2 triệu đồng Trong sáng nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.