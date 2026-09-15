Giá vàng ngày 15/9: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vào lúc 1730 GMT (0 giờ 30 phút ngày 15/9 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4.312,59 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/8. Giá vàng kỳ hạn cũng giảm 1,3%, xuống 4.351,90 USD/ounce.

Cùng phiên này, giá dầu đã tăng khoảng 4% vào đầu phiên, sau khi các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự của Saudi Arabia, kết hợp với các vụ tấn công tàu thuyền ở Vùng Vịnh của Iran, cũng như việc đóng cửa một tuyến ống dẫn dầu quan trọng của Saudi Arabia đã làm gia tăng lo ngại về nguồn cung.

Chuyên gia phân tích thị trường của công ty American Gold Exchange nhận định rằng việc giá dầu thô tăng vọt đã đẩy kỳ vọng lạm phát lên cao, và nhiều khả năng các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, từ đó gây áp lực giảm giá lên các kim loại quý.

Cộng hưởng với diễn biến giá dầu là dữ liệu chính thức mới đây cho thấy lạm phát tại Mỹ duy trì ở mức cao. Bộ Lao động Mỹ cho biết Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng 0,4% trong tháng trước, sau khi nhích nhẹ 0,1% vào tháng 7.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khoảng 93% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất vào ngày 18/9, trong bối cảnh giá năng lượng leo thang và các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn còn mờ nhạt.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, việc lãi suất tăng có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không mang lãi suất như vàng.



Bên cạnh đó, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần, khiến vàng - vốn được định giá bằng đồng tiền này - trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,30-145,30 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 15/9:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý: