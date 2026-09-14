Giá vàng giảm trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Giá vàng giảm trong phiên chiều 14/9 khi đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong tuần này.

Vào lúc 14 giờ 24 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.321,26 USD/ounce, sau khi ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Một chuyên gia phân tích tại KCM Trade, nhận định vàng hiện không có được điều kiện thuận lợi, khi đà tăng của giá năng lượng cùng với kỳ vọng lãi suất tăng trước thềm các cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đang tạo lực cản rõ rệt đối với vàng.

Theo chuyên gia này, các nhịp giảm giá vẫn có thể thu hút lực mua như một công cụ phòng ngừa rủi ro, khi tình hình địa chính trị và chính sách lãi suất còn nhiều biến động.

Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất càng được củng cố sau khi số liệu công bố tuần trước cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng tốc trong tháng 8.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch dự báo có khoảng 87% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách diễn ra trong hai ngày 15-16/9, tăng so với mức khoảng 67% trước khi có số liệu lạm phát công bố tuần trước.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản cũng được dự báo sẽ tăng lãi suất vào ngày 17/9, trong bối cảnh lạm phát dai dẳng và tăng trưởng kinh tế vẫn vững đã làm gia tăng khả năng các ngân hàng trung ương lớn tiếp tục tăng lãi suất, giữa lúc giá năng lượng tăng cao và căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, tuy nhiên lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 1,3%, xuống 63,63 USD/ounce; giá bạch kim giảm 0,4%, xuống 1.789,35 USD/ounce; giá palađi cũng giảm 0,4%, xuống 1.293,46 USD/ounce.

Tại Việt Nam, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 142,60-145,60 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng giảm khi lạm phát Mỹ "nóng" hơn dự báo Khoảng 7 giờ 30 phút sáng 14/9 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.339,96 USD/ounce, qua đó đánh dấu tuần giảm thứ 3 liên tiếp.

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