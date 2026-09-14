Giá dầu vượt 108 USD một thùng, giá vàng giảm trước thềm cuộc họp của Fed

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/9, có thời điểm vượt 108 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz và việc Saudi Arabia tạm đóng tuyến đường ống dẫn dầu chủ chốt làm gia tăng lo ngại nguồn cung năng lượng từ Trung Đông bị gián đoạn.

Tính đến 13 giờ (giờ Việt Nam) ngày 14/9, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 3%, lên 107,81 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 2,9%, lên 102,94 USD/thùng.

Trước đó, giá Brent đã vượt 108 USD/thùng trong phiên. Hai loại dầu này tiếp tục đà tăng giá mạnh sau khi cùng vượt mốc 100 USD/thùng trong tuần trước.

Yếu tố chính của thị trường là những diễn biến bất lợi đối với các tuyến vận chuyển dầu. Saudi Arabia đã tạm đóng tuyến đường ống East-West dài khoảng 1.200 km, nối các khu vực sản xuất dầu ở phía Đông với cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ, sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái. Tuyến đường ống này vốn là tuyến thay thế quan trọng, giúp Saudi Arabia vận chuyển dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz. Trước khi bị đóng, tuyến này được sử dụng để vận chuyển khoảng 4-5 triệu thùng dầu/ngày.

Thị trường năng lượng Mỹ cũng chịu tác động rõ rệt. Giá dầu tăng mạnh đang làm gia tăng chi phí nhiên liệu và áp lực lạm phát, trong khi giá dầu diesel tại Mỹ đã vượt 6 USD/gallon lần đầu tiên, còn giá xăng trung bình lên khoảng 4,22 USD/gallon.

Theo các chuyên gia năng lượng, nguồn cung dầu bị gián đoạn quanh eo biển Hormuz hiện có tác động lớn hơn so với ảnh hưởng từ việc Nga hạn chế xuất khẩu dầu diesel.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trong khi đó, giá vàng giảm trong phiên 14/9 khi nhà đầu tư đánh giá tác động của giá năng lượng cao đối với chính sách tiền tệ. Giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.321,26 USD/ounce; giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,1%, xuống 4.361,20 USD/ounce. Giá bạc giảm 1,3%, xuống 63,63 USD/ounce; bạch kim giảm 0,4%, còn 1.789,35 USD/ounce; palađi giảm 0,4%, xuống 1.293,46 USD/ounce.

Áp lực lên vàng gia tăng sau khi số liệu mới công bố cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lạm phát lõi tăng 0,3%.

Thị trường hiện dự báo khoảng 87% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, tăng đáng kể so với mức 67% trước khi số liệu lạm phát được công bố. Goldman Sachs và JPMorgan cũng đã chuyển sang dự báo Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này.

Giới phân tích nhận định giá năng lượng tăng cao vừa làm gia tăng nguy cơ lạm phát, vừa tạo sức ép đối với các ngân hàng trung ương trong việc duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhưng lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lãi, qua đó gây sức ép lên giá vàng./.

Giá dầu thô tăng vọt khi xung đột leo thang tại Trung Đông Giá dầu thô thế giới bật tăng hơn 2% trong phiên 14/9, sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia làm trầm trọng thêm nỗi lo thiếu hụt nguồn cung.