Lào Cai triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Lào Cai phấn đấu hỗ trợ tối thiểu 40 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực; có 10-15 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng thường xuyên; nâng tỷ lệ nội địa hóa tại chỗ đối với phụ tùng, vật tư và dịch vụ kỹ thuật của một số ngành công nghiệp chủ lực lên 20-25%.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 1.000 lượt cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động, thu hút 3-5 dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và tạo thêm khoảng 500-1.000 việc làm.

Đây là mục tiêu chính được đề ra trong Kế hoạch 417/KH-UBND triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp trong tỉnh, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành mạng lưới nhà cung ứng và tạo thêm việc làm cho người lao động.

Cũng theo kế hoạch, giai đoạn 2031-2035, tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ khoảng 80-100 lượt doanh nghiệp, có 25-30 doanh nghiệp tham gia ổn định chuỗi cung ứng; tỷ lệ nội địa hóa tại chỗ đạt 30-35%; thu hút lũy kế 10- 15 dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong đó có ít nhất 2 dự án về vật liệu, linh kiện hoặc hóa chất kỹ thuật cao, tạo thêm khoảng 2.000-3.000 việc làm.

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, xác định hướng tập trung phát triển một số nhóm sản phẩm có nhu cầu thực tế và khả năng hình thành đơn hàng, gồm: cơ khí chế tạo, phụ tùng thay thế và thiết bị phi tiêu chuẩn; vật liệu, hóa chất phụ trợ và bao bì công nghiệp; thiết bị điện, đo lường, tự động hóa và dịch vụ kỹ thuật; sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ chế biến nông, lâm sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Đồng thời, từng bước chuẩn bị điều kiện thu hút các dự án sản xuất vật liệu, hóa chất kỹ thuật cao, dây và cáp đồng, vật liệu mới, thiết bị năng lượng tái tạo và các sản phẩm phục vụ công nghiệp điện tử, bán dẫn.

Để đạt được các mục tiêu trên thì giải pháp được đặt ra bao gồm khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu và xác định nhu cầu nội địa hóa; kết nối cung-cầu, phát triển nhà cung ứng tại chỗ và xúc tiến đầu tư; hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị, năng suất và chất lượng; Hỗ trợ đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực.

Đặc biệt, tỉnh sẽ nghiên cứu hình thành Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp, trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp hiện có, không làm tăng đầu mối và biên chế. Trung tâm dự kiến cung cấp các dịch vụ mà doanh nghiệp địa phương còn thiếu như thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích, đo lường, thiết kế-chế thử, đào tạo kỹ thuật và tư vấn cải tiến sản xuất.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện một đầu mối tiếp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp; công khai quy trình, thời hạn và mẫu hồ sơ; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng, khoa học và công nghệ, khuyến công, xúc tiến thương mại và đào tạo lao động. Mục tiêu là 100% doanh nghiệp có nhu cầu, đủ điều kiện được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xác nhận ưu đãi, đồng thời rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết hồ sơ thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Việc triển khai Chương trình sẽ được thực hiện theo hướng tập trung, có trọng điểm, gắn hỗ trợ với nhu cầu và đơn hàng thực tế của doanh nghiệp sản xuất lớn

Đến năm 2025, công nghiệp chiếm 28,95% GRDP toàn tỉnh, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 76,6% giá trị khu vực công nghiệp. Lào Cai hiện có 7 khu công nghiệp đã thành lập, trong đó 6 khu đã đi vào hoạt động, cùng 23 cụm công nghiệp với 16 cụm đã hoạt động./.

Tây Ninh hỗ trợ đến 500 triệu đồng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhằm nâng cao năng lực doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới công nghệ.