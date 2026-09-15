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Lo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới đi lên

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều có thời điểm tăng gần 5%, nhưng sau đó rút khỏi các mức đỉnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Khánh Ly
Giá xăng dầu được niêm yết tại một trạm xăng ở Canberra, Australia, ngày 20/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá xăng dầu được niêm yết tại một trạm xăng ở Canberra, Australia, ngày 20/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu thế giới chốt phiên 14/9 tăng khoảng 1%, khi lo ngại về nguồn cung gia tăng sau các đợt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và các vụ tấn công tàu thuyền tại Trung Đông.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn đều có thời điểm tăng gần 5%, nhưng sau đó rút khỏi các mức đỉnh trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran muốn đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent tăng 1,07 USD, hay 1%, lên 105,68 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,34 USD, hay 1,3%, lên 101,39 USD/thùng.

Lực lượng Houthi do Iran hỗ trợ tại Yemen đã phát động một cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia, trong khi các quốc gia Arab ở Vùng Vịnh lại hoãn cuộc đàm phán dự kiến với Iran.

Các diễn biến này làm gia tăng lo ngại rằng xung đột Trung Đông có thể lan rộng hơn nữa và đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu. Các cuộc tấn công đã làm tê liệt đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia, đe dọa tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi tàu thuyền ngày 14/9 cho thấy số lượng tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức một chữ số mỗi ngày vào cuối tuần, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 14 chuyến mỗi ngày trong 10 ngày trước đó.

Bên cạnh đó, áp lực lên giá dầu còn đến từ việc giới đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75%-4,00% trong tuần này. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay tiêu dùng, có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế và hạ nhiệt nhu cầu năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giá dầu #Fed #Trung Đông
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