Sai lệch hồ sơ rừng Quảng Trị: Chỉ đạo rà soát tổng thể, bóc tách rừng tự nhiên

Sau loạt 3 bài “Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên chảy máu” và tiếp bài vụ “Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên chảy máu” tại Quảng Trị: Nút thắt vẫn chưa được xử lý, của TTXVN phản ánh những vướng mắc trong hồ sơ đất đai, hồ sơ lâm nghiệp và tình trạng rừng tự nhiên bị tác động tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo rà soát tổng thể, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định.

Theo Công văn số 7909/VP-NNMT ngày 14/9 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Bảo đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch chủ trì, phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Phòng Quản lý đất đai (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Hạt Kiểm lâm Bố Trạch rà soát tổng thể hiện trạng 263,762 ha thuộc Dự án vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng.

Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch có trách nhiệm bóc tách khu vực đã hình thành rừng tự nhiên để quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Đối với diện tích còn lại, trong đó có cả rừng tự nhiên đã bị tác động, địa phương phải đề xuất phương án xử lý, sử dụng. Kết quả rà soát báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 10/10/2026.

Trước đó, TTXVN đã có loạt 3 bài viết “Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên chảy máu,” phản ánh tình trạng rừng tự nhiên tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng bị tác động, trong khi hồ sơ đất đai và hồ sơ lâm nghiệp có những điểm chưa thống nhất.

Theo hồ sơ, năm 2013, 146 hộ dân được giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với loại đất được xác định là “đất có rừng trồng sản xuất (RST).” Tuy nhiên, qua theo dõi diễn biến rừng hàng năm, nhiều diện tích trong số này được xác định đã hình thành rừng tự nhiên. Đến năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch xác định 146,46ha do hộ gia đình, cá nhân quản lý là rừng tự nhiên.

Một khung cảnh rất ngổn ngang sau khi người dân chặt phá rừng tại xã Bố Trạch (Quảng Trị). (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Từ cuối tháng 3/2026, lực lượng kiểm lâm phát hiện 23 điểm biến động với tổng diện tích 28,81ha; trong đó 20 điểm đã bị tác động trên diện tích 23,64ha và 3 điểm đang bị phát dọn với diện tích 5,17ha.

Cơ quan chức năng xác định 3 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, trong đó 2 vụ có diện tích trên 0,5ha đã được hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát xem xét, xử lý theo quy định.

Sau phản ánh của TTXVN, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra, xác minh, xử lý. Bước đầu, đối với một trường hợp chặt phá rừng, Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bố Trạch Phan Ngọc Lâm cho biết, đối với trường hợp bị xử phạt, chính quyền địa phương đã thực hiện xử lý theo quy định. Quan điểm của địa phương đối với các trường hợp vi phạm là phải xử lý nghiêm, đúng quy định nhằm tạo sức răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Nguyễn Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho hay Chi cục Kiểm lâm và Hạt Kiểm lâm Bố Trạch đã hoàn tất các hồ sơ liên quan, gửi Viện Kiểm sát xem xét, xử lý dấu hiệu vi phạm đối với 2 trường hợp có diện tích trên 0,5ha. Đồng thời, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền xã Bố Trạch rà soát, tổng hợp, báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, mặc dù vụ việc được phát hiện, rà soát khoảng 5 tháng qua, việc xử lý vẫn gặp khó khăn do cần làm rõ nguồn gốc đất, quá trình hình thành rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng qua các năm và sự phù hợp giữa hồ sơ đất đai với hồ sơ lâm nghiệp.

Việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát tổng thể, bóc tách diện tích đã hình thành rừng tự nhiên là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ hiện trạng, cơ sở pháp lý và hướng quản lý, xử lý đối với các diện tích rừng tại khu vực Dự án vùng đệm Phong Nha-Kẻ Bàng. Từ đó, bảo vệ rừng tự nhiên và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến hành vi chặt phá rừng tự nhiên theo quy định.

Phóng viên TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật các thông tin về việc xử lý vụ việc này./.

Quảng Trị: Sai lệch hồ sơ, rừng tự nhiên “chảy máu” Hàng chục ha rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch (Quảng Trị) bị chặt phá trong thời gian dài để chuyển sang trồng keo đã kéo theo hàng loạt bất cập trong quản lý đất đai, bảo vệ rừng và xử lý vi phạm.

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