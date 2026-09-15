Cục Biển và Hải đảo Việt Nam ghi nhận kiến nghị từ loạt bài của Báo Điện tử VietnamPlus

Ngay sau khi Báo Điện tử VietnamPlus đăng tải loạt bài chuyên đề “Phá rào cản, khơi nguồn lực: Việt Nam quyết liệt hành động xây dựng quốc gia biển mạnh,” Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Toản đã có thông tin phản hồi, trong đó nhấn mạnh cơ quan này sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý, kiến nghị xác đáng được phản ánh trong loạt bài; nhất là các đề xuất xuất phát từ thực tiễn của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, để cùng các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện thể chế.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, loạt bài không chỉ phản ánh những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra từ thực tiễn quản lý, khai thác và sử dụng không gian biển tại các địa phương, mà còn tập hợp được nhiều ý kiến tâm huyết, những đề xuất có chiều sâu của lãnh đạo các địa phương ven biển, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp, người dân.

“Những tiếng nói từ thực tiễn có giá trị rất thiết thực đối với cơ quan quản lý, cơ quan xây dựng chính sách. Qua loạt bài, có thể thấy khá rõ một bức tranh về tiềm năng, nguồn lực biển, những điểm nghẽn thể chế và yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy quản trị biển, để biển thực sự trở thành không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng và nguồn lực chiến lược của quốc gia,” Cục trưởng Nguyễn Quốc Toản chia sẻ.

Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Quốc Toản chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ông Toản cũng nhấn mạnh với vai trò cơ quan quản lý, xây dựng chính sách, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ nghiên cứu kỹ thông tin, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị xác đáng được phản ánh trong loạt bài, nhất là các đề xuất xuất phát từ thực tiễn của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, để phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, đã tạo một “cú hích” quan trọng cho quá trình đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế về biển.

“Đây là cơ sở để các bộ, ngành tiếp tục khẩn trương rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch không gian biển, giao khu vực biển, cấp phép khảo sát, lựa chọn nhà đầu tư, đấu nối hạ tầng và phát triển các ngành kinh tế biển mới; từng bước hình thành những động lực tăng trưởng mới từ biển, hướng tới mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, giàu từ biển,” ông Toản chia sẻ.

Với cơ quan soạn thảo luật, ông Toản cho biết việc sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được đặt trong một bối cảnh hoàn toàn mới so với thời điểm luật được ban hành năm 2015. Đặc biệt, không gian phát triển của đất nước đang được mở rộng; nhiều ngành kinh tế biển mới hình thành; nhu cầu sử dụng không gian biển ngày càng đa dạng, dài hạn, quy mô lớn và gắn với công nghệ cao. Vì vậy, pháp luật không chỉ cần giải quyết những vấn đề của hiện tại mà phải đi trước một bước, tạo dư địa và hành lang pháp lý cho những mô hình phát triển của tương lai.

Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và số hóa quản lý biển cũng cần tiếp tục được xác định là những nội dung trọng tâm.

Loạt bài “Phá rào cản, khơi nguồn lực: Việt Nam quyết liệt hành động xây dựng quốc gia biển mạnh.”

Theo ông Toản, biển không chỉ là không gian sinh tồn mà ngày càng phải được nhìn nhận đầy đủ hơn với tư cách là không gian phát triển, không gian tăng trưởng mới và nguồn lực chiến lược của quốc gia.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa tầm nhìn đó, ông Toản cho rằng yêu cầu đặt ra là phải đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, nâng cao năng lực quản trị và khơi thông các nguồn lực xã hội cho phát triển.

“Với sự đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia trách nhiệm của doanh nghiệp, các nhà khoa học và người dân, chúng ta có cơ sở để tin tưởng rằng những rào cản đang tồn tại sẽ từng bước được tháo gỡ, nguồn lực từ biển được khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn,” ông Toản nói.

Do vậy, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu và tiếp thu các ý kiến từ thực tiễn, trong đó có những kiến nghị được Báo Điện tử VietnamPlus phản ánh qua loạt bài này, để cùng các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, an toàn; đồng hành với địa phương, doanh nghiệp và người dân trong quá trình khai thác, sử dụng bền vững không gian và tài nguyên biển. Đó cũng là một trong những điều kiện quan trọng để từng bước hiện thực hóa khát vọng Việt Nam mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững từ biển./.

Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố giáp biển (như Cà Mau, Nghệ An, Quảng Ninh,...) cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Báo Điện tử VietnamPlus trong công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế, hình ảnh và định hướng phát triển của địa phương đến bạn đọc trong nước và quốc tế.

Phá rào cản, khơi nguồn lực: Việt Nam quyết liệt hành động xây dựng Quốc gia biển mạnh Khi tư duy được đổi mới, thể chế được khai thông, tiềm năng được khai thác hiệu quả, khát vọng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh sẽ không còn chỉ là tầm nhìn, mà sẽ từng bước được hiện thực hóa.