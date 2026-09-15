Thanh Hóa tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo số 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Theo thông báo của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, hiện nay, trên sông Mã mực nước đang về hồ nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1650 m3/s, có mưa lớn trong khu vực. Mực nước dâng hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 mùa mưa hiện nay đang là 25,5m/25,5m.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 thực hiện vận hành xả nước điều tiết để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25.5m. Thời gian vận hành xả nước điều tiết dự kiến từ 6 giờ 00 phút, ngày 15/9, thời gian kết thúc xả dự kiến từ 24 giờ 00 phút, ngày 25/9.

Lưu lượng xả dự kiến từ 800 m3/s đến 2.500 m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ) và đảm bảo duy trì mực nước hồ ở mực nước chết là 25.5m (Mực nước dâng bình thường 25.5m). Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến 950 m3/s đến 2.500 m3/s; Mực nước hạ lưu chênh lệch từ: cao trình 19m đến 25m.

Công tác vận hành xả nước điều tiết được thực hiện theo Quyết định 3371/QĐ-BCT ngày 19/8/2018 của Bộ Công Thương về việc Ban hành quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 sẽ thực hiện việc xả nước điều tiết theo điều 11 bằng hiệu lệnh 3 hồi còi, mỗi hồi còi kéo dài 20 giây và cách nhau 10 giây trước 30 phút khi tích hoặc xả nước.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông đề nghị UBND các xã Thiệu Quang, Yên Trường, Quý Lộc, Định Tân, Định Hòa, Vĩnh Lộc, Tây Đô, Biện Thượng, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Tân, Cẩm Vân thông báo khẩn cho nhân dân và các thôn trên địa bàn xã nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc.

Tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá,.... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu các hộ gia đình, các tổ chức cá nhân, xã không thực hiện biện pháp phòng tránh bảo vệ con người, tài sản theo thông báo này.

Các xã vùng hạ lưu cần có kế hoạch chủ động trong việc di dời nhân dân để đảm bảo an toàn nếu thấy cần thiết.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-18 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc, từ chiều tối 14/9 đến chiều tối 16/9, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm; riêng khu vực vùng núi phía Tây Bắc từ 40-80mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 16/9 và ngày 17/9, khu vực Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 50mm./.

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Các địa phương phải rà soát ngay những khu vực có nguy cơ cao, nhất là ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực từng xảy ra ngập lụt, sụt lún, sạt lở đất để sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân.