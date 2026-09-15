Quảng Trị khẩn trương thu gom hàng chục tấn rác tại bãi biển Nhật Lệ sau mưa lũ

Ngày 15/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tại bãi biển Nhật Lệ, nhiều đoạn bờ biển xuất hiện dày đặc cành cây, thân gỗ, củi mục cùng các loại rác thải. Lượng cây, gỗ và rác tập trung thành từng lớp dọc theo bãi cát, có nơi tạo thành những đống lớn ngay sát mép nước và trên bãi cát ngổn ngang.

Xen lẫn trong số củi, gỗ trôi dạt là nhiều loại rác thải sinh hoạt như chai nhựa, hộp xốp, túi nilon và các vật dụng khác. Số lượng lớn củi, gỗ và rác dạt vào bờ sau các đợt mưa lớn khiến công tác thu gom, xử lý cần huy động phương tiện cơ giới và nhân lực.

Ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới, cho biết: Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài cùng lượng nước từ thượng nguồn đổ về, hàng chục tấn rác thải, củi và gỗ mục đã trôi dạt, tấp dày đặc vào bãi biển Nhật Lệ.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Đồng Hới đã tổ chức họp, triển khai phương án xử lý. Đồng thời, lập tờ trình xin hỗ trợ kinh phí để huy động máy cẩu, phương tiện cơ giới và nhân công thu gom, vận chuyển số rác thải, củi, gỗ khỏi khu vực bãi biển. Hiện, thời tiết mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, rác và củi, gỗ tiếp tục được sóng biển đưa vào bờ theo từng đợt.

Đơn vị đã triển khai lực lượng tiến hành thu gom nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý, vệ sinh môi trường và cảnh quan bãi biển. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nên việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, đơn vị sẽ chủ động theo dõi tình hình, bố trí lực lượng phù hợp và phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý kịp thời lượng rác phát sinh. Qua đó, từng bước làm sạch bãi biển Nhật Lệ, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan và phục vụ người dân, du khách khi thời tiết ổn định trở lại./.

Nhức nhối tình trạng xả rác bừa bãi ở các xã ven biển tại Quảng Trị Việc tập kết rác không đúng quy định khiến nhiều điểm phát sinh rác tồn đọng, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân và hình ảnh các khu dân cư ven biển.