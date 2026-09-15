Hà Nội mưa lớn gây úng ngập, ùn tắc giao thông giờ cao điểm buổi sáng

Ngày 15/9, trên địa bàn thành phố đang xuất hiện mưa trên diện rộng, khiến một số tuyến phố úng ngập cục bộ, giao thông ùn ứ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm buổi sáng.

Theo ghi nhận, từ khoảng 5 giờ sáng, mưa bắt đầu tăng cường tại nhiều khu vực. Đến thời điểm người dân đi làm, đưa con đến trường, lượng phương tiện trên các tuyến đường tăng cao trong khi một số điểm ngập nước khiến tốc độ lưu thông giảm.

Đến thời điểm 6h trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm úng ngập trên các tuyến phố như: Đàm Quang Trung, Cổ Linh, Vĩnh Hưng, Đại Lộ Thăng Long (hầm 4-Cầu An Khánh, hầm 5, hầm 6, hầm 9+656), Quốc lộ 6 (đoạn Tổ dân phố 1+4 Yên Nghĩa), đường Quyết Thắng, khu vực đường Núi Trúc-Nam Cao.

Đáng chú ý, do mưa lớn trong giờ cao điểm buổi sáng nên nhiều tuyến đường cũng ùn tắc cục bộ như Tân Xuân, Phạm Văn Đồng, Xuân Thủy... Bên cạnh đó, Vành đai 2, Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ đều ghi nhận ùn tắc kéo dài.

Tình hình giao thông trên đường Nguyễn Trãi cũng đang gặp nhiều khó khăn theo hướng từ Nguyễn Trãi đi Vành đai 3 và Ngã Tư Sở, lượng phương tiện đông, xuất hiện tình trạng ùn chậm.

Còn đường Nguyễn Văn Cừ theo hướng lên cầu Chương Dương cũng ghi nhận tình trạng ùn kéo dài.

Di chuyển trên đường Tân Xuân vào thời điểm 8h sáng, chị Nguyễn Thị Nga trú tại phường Phú Thượng cho biết, đoạn đường từ Tân Xuân đoạn từ chung cư Ecohome 2 ra tới đường Phạm Văn Đồng chưa đến 1km nhưng phải mất 30 phút mới có thể di chuyển được qua khu vực này, nên ảnh hưởng đến công việc rất nhiều.

Còn anh Vũ Đức Thăng trú tại phường Nghĩa Đô di chuyển trên phố Núi Trúc cho biết, mưa lớn gây úng ngập cục bộ khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn.

Người dân không nên cố đi qua khu vực ngập sâu và chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp.

Trước tình hình đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Các cửa phai, trạm bơm vận hành kịp thời đúng quy trình, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Phố Đàm Quang Trung chìm trong biển nước. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Cụ thể, ngay khi xuất hiện mưa, Công ty đã triển khai lực lượng ứng trực ngoài hiện trường, tăng cường kiểm tra các tuyến, khu vực trọng điểm; tổ chức tua vớt rác tại các ga thu, cửa thu nước nhằm bảo đảm khả năng thu nước và khơi thông dòng chảy.

Các cửa phai, hồ điều hòa và các trạm bơm đầu mối được vận hành theo tình hình thực tế và đúng quy trình, tập trung hạ mực nước trên hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thoát nước (Yên Sở vận hành 20/20 bơm, Bắc Thăng Long-Vân Trì vận hành 2/4 bơm, Cổ Nhuế 2 vận hành 4/4 bơm, Đồng Bông 1 vận hành 3/3 bơm, trạm bơm Cầu chui vận hành 2/4 bơm, trạm bơm Gầm chui xe lửa Bắc Đuống vận hành 2/2 bơm, Trạm bơm hồ Tai Trâu vận hành 2/2 bơm…)

Ngoài ra, lực lượng, phương tiện của Công ty được duy trì ứng trực liên tục tại các vị trí trọng yếu để kịp thời phát hiện, xử lý các điểm có nguy cơ úng ngập, đọng nước; đồng thời phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Cũng theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong quá trình diễn biến mưa, Công ty chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc theo dõi tình hình mưa, mực nước và khả năng tiêu thoát nước của hệ thống; kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất phương án vận hành các công trình khi cần thiết nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ úng ngập trên địa bàn.

Đối với các công trình thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm và các công trình đầu mối có yêu cầu vận hành khẩn cấp, Công ty tổ chức theo dõi sát diễn biến mưa và mực nước để chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện các phương án vận hành phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, công ty duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện và thiết bị để phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các khu vực có mực nước trên hệ thống tăng nhanh hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước.

Đến 8h15, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy./.

Mưa mưa lớn kéo dài, Hà Nội ngập nhiều tuyến phố Từ tối 14 đến sáng 15/9/2026, hàng loạt xã, phường của Hà Nội có mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông ùn tắc kéo dài.