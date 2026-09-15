Đắk Lắk: Bắt nhanh 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một cửa hàng vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 10 phút ngày 15/9, hai đối tượng, gồm một nam và một nữ, vào cửa hàng vàng của Doaanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Tiến Viễn (tại tổ dân phố Long Bình Đông, phường Sông Cầu, do anh M.T.V làm chủ cơ sở) để hỏi mua vàng.

Tại đây, đối tượng nam bắt chuyện với chủ cơ sở. Trong khi đó, đối tượng nữ lén đến tủ vàng bên trong, mở khóa (tủ vàng cắm sẵn chìa khóa) và lấy 3 vòng kiềng vàng, tổng trị giá 208 triệu đồng.

Phát hiện vụ việc, chủ cơ sở truy hô khiến đối tượng nữ làm rơi số vàng vừa lấy xuống ngay dưới tủ. Sau đó, cả hai nhanh chóng lên xe ôtô biển kiểm soát 79A-48180 đậu bên đường đối diện để rời đi.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1D, qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật./.

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