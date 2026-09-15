Đà Nẵng: Phát hiện nhiều di vật tại ngôi mộ tập thể 17 liệt sỹ sau gần 40 năm

Ngày 15/9, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ của 17 liệt sỹ được ông Võ Đình Thế (trú xã Thu Bồn) trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Quá trình khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật như dây dù, vải võng, ví da, bàn chải cùng một số dấu tích liên quan. Những di vật này cơ bản trùng khớp với lời kể của ông Võ Đình Thế về quá trình phát hiện, cất bốc và mai táng các hài cốt cách đây gần 40 năm.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tiến hành cất bốc 17 hài cốt liệt sỹ ở mộ tập thể tại xã Thu Bồn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Võ Đình Thế, vào năm 1988, trong quá trình thi công công trình tại địa bàn Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam cũ), máy móc đã làm lộ nhiều hài cốt. Ngay khi phát hiện, ông cùng một số người dân xung quanh khu vực đã tự nguyện cất bốc, chôn cất tại khu đất của gia đình ở xã Thu Bồn, xây mộ và tổ chức hương khói hằng năm.

Từ nguồn tin trên Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức xác minh, đối soát hồ sơ, gặp gỡ nhân chứng và các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn Hiệp Đức.

Nhiều thông tin bước đầu cho thấy các hài cốt có thể liên quan đến cán bộ, chiến sỹ đặc công thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970.

Sau khi hoàn thành công tác cất bốc, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang liệt sỹ xã Hiệp Đức. Lễ truy điệu và an táng dự kiến tổ chức ngày 17/9. Các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, làm rõ thông tin và danh tính các liệt sỹ./.

Quảng Ngãi rà phá bom mìn, phát hiện 3 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật Sau khi thu gom, 3 bộ hài cốt cùng di vật được lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đưa vào quách theo quy định, bàn giao cho Phòng Văn hóa-Xã hội xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi bảo quản.