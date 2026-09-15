Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu vươn lên top 5 về cải cách hành chính

Từ vị trí thứ 6/34 tỉnh, thành phố trong năm 2025, Thái Nguyên đặt mục tiêu vươn lên nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính năm 2026.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Từ những cơ sở gần dân nhất, tinh thần cải cách đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng tới sự thuận tiện và hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Từ mục tiêu thứ hạng đến yêu cầu về chất lượng phục vụ

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đưa Thái Nguyên vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về cải cách hành chính năm 2026.

Đây không chỉ là câu chuyện về thứ hạng trên bảng xếp hạng. Mục tiêu Top 5 được xác định như một “mệnh lệnh chính trị”, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống hành chính, từ cấp tỉnh đến cơ sở. Bởi phía sau một vị trí trên bảng xếp hạng phải là những chuyển biến thực chất trong chất lượng điều hành, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một nền hành chính được đánh giá cao không chỉ bởi việc hoàn thành đúng quy trình, đúng thời hạn, mà còn phải tạo ra sự thuận tiện, minh bạch và giảm tối đa chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Và thước đo rõ nhất của những chuyển biến ấy chính là từ cơ sở - nơi người dân trực tiếp thực hiện thủ tục, nhận kết quả và trải nghiệm chất lượng phục vụ của chính quyền.

Mỗi hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi, mỗi thủ tục được giải quyết nhanh hơn, mỗi lần người dân không phải đi lại để bổ sung giấy tờ... đều là những phép đo cụ thể về hiệu quả cải cách của bộ máy hành chính.

Cải cách bắt đầu từ nơi gần dân nhất

Phường Bá Xuyên (Thái Nguyên) là một trong những địa phương đứng trong nhóm đầu của tỉnh về Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bá Xuyên, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được công khai; người dân được hướng dẫn ngay từ khâu tiếp nhận; hồ sơ được kiểm tra, số hóa và xử lý trên hệ thống. Cách làm này góp phần rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, giảm việc người dân phải đi lại, đồng thời từng bước hình thành phương thức làm việc hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Đáng chú ý, cải cách không chỉ nằm ở việc đưa quy trình lên môi trường số mà còn được thể hiện qua cách cán bộ, công chức trực tiếp phục vụ người dân.

Mỗi thao tác nghiệp vụ, mỗi lời hướng dẫn đều góp phần tạo nên hình ảnh của nền hành chính. Vì vậy, trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, người dân được hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng ngay từ đầu để hạn chế việc phải bổ sung hồ sơ hoặc đi lại nhiều lần.

Đối với những trường hợp chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cán bộ trực tiếp hỗ trợ từng bước, từ chuẩn bị hồ sơ đến thực hiện các thao tác trên hệ thống. Sự hỗ trợ này đặc biệt có ý nghĩa trong quá trình chuyển từ phương thức giao dịch trực tiếp sang môi trường số, khi không phải người dân nào cũng có kỹ năng và điều kiện tiếp cận công nghệ như nhau.

Như vậy, chuyển đổi số không làm khoảng cách giữa chính quyền và người dân xa hơn, mà nếu được tổ chức tốt, công nghệ trở thành công cụ để chính quyền phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Từ đầu năm đến nay, tại phường Bá Xuyên, 99,9% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Những con số này không chỉ phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn cho thấy sự chuyển biến trong phương thức phục vụ - từ tiếp nhận, xử lý hồ sơ đến trả kết quả ngày càng khoa học, thuận tiện và minh bạch hơn.

Những con số tạo nền tảng cho mục tiêu top 5

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/ TTXVN)

Từ những chuyển biến tại cơ sở, bức tranh cải cách hành chính của Thái Nguyên đang được thể hiện bằng những kết quả cụ thể.

Tỉnh thường xuyên nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chỉ đạo, điều hành và chất lượng phục vụ trên môi trường dịch vụ công. 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,93%; mức độ hài lòng của người dân đạt 99,21%.

Đây là những kết quả tích cực, tạo nền tảng để Thái Nguyên hướng tới mục tiêu cao hơn trong năm 2026.

Tuy nhiên, chính những kết quả đó cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong chặng đường còn lại của năm. Khi khoảng cách từ vị trí thứ 6 đến Top 5 chỉ còn một bậc trên bảng xếp hạng, mỗi tiêu chí, mỗi chỉ số và mỗi điểm số đều có ý nghĩa.

Nhưng quan trọng hơn, chất lượng cải cách không thể chỉ được nhìn qua những con số tổng hợp. Phía sau tỷ lệ hồ sơ đúng hạn phải là một quy trình thực sự thuận tiện; phía sau tỷ lệ số hóa phải là khả năng sử dụng dịch vụ số dễ dàng; phía sau mức độ hài lòng cao phải là trải nghiệm thực tế của người dân, doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan hành chính.

Điều đó đòi hỏi chất lượng phục vụ phải được duy trì đồng đều ở tất cả các địa phương, cơ quan, đơn vị; khả năng giải quyết công việc phải nhanh hơn, thuận tiện hơn và thực chất hơn.

Tăng tốc trong những tháng cuối năm

Những tháng cuối năm 2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc để Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu cải cách hành chính đã đề ra.

Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải tập trung khắc phục những tiêu chí còn hạn chế; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm công vụ.

Theo ông Vũ Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục rà soát, khắc phục những tiêu chí còn hạn chế; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kiểm tra công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Những yêu cầu này cho thấy cải cách hành chính đang được Thái Nguyên tiếp cận theo hướng toàn diện hơn. Nếu trước đây trọng tâm có thể được nhìn nhận ở việc bảo đảm quy trình, tiến độ, thì yêu cầu mới là tạo ra hiệu quả phục vụ cao hơn.

Đúng quy trình là yêu cầu bắt buộc. Đúng hạn là tiêu chuẩn cần thiết. Nhưng để vươn lên nhóm dẫn đầu, nền hành chính còn phải hướng tới việc giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện hơn, minh bạch hơn và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

Từ mục tiêu top 5, Thái Nguyên đang từng bước chuyển từ tư duy “hoàn thành nhiệm vụ” sang “nâng cao chất lượng phục vụ”.

Ở đó, mỗi cơ quan, đơn vị là một mắt xích của quá trình cải cách; mỗi cán bộ, công chức là một chủ thể trực tiếp tạo ra chất lượng phục vụ; còn người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, vừa là thước đo hiệu quả của nền hành chính.

Khi tinh thần cải cách được bắt đầu từ những việc cụ thể nhất, được thực hiện bằng trách nhiệm của từng cán bộ, công chức và được kiểm chứng bằng trải nghiệm của người dân, mục tiêu Top 5 sẽ có thêm nền tảng để trở thành hiện thực. Xa hơn, đó cũng là động lực để Thái Nguyên xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, kỷ cương và thực sự phục vụ./.

Cải cách thủ tục hành chính giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm Các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong năm 2026 dự kiến giúp giảm khoảng 23.000 tỷ đồng chi phí tuân thủ mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.