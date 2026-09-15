Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII báo cáo về kết quả Đại hội và đề xuất những định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những kết quả của nhiệm kỳ trước rất đáng trân trọng; nhưng điều quan trọng hơn là từ những gì đã làm được, chưa làm được, rút ra được những bài học kinh nghiệm, xác định được những tầm nhìn và định hướng chiến lược, nội dung, phương pháp thực hiện hiệu quả hơn, để đóng góp thiết thực hơn cho đất nước.

Bước vào giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, phải đặt ra yêu cầu cao hơn. Đối ngoại nhân dân không thể chỉ dừng ở việc mở rộng quan hệ, mà phải từng bước xây dựng được những mạng lưới có chiều sâu, có khả năng kết nối và huy động; từ tạo dựng thiện cảm phải tiến tới xây dựng niềm tin; từ những mối quan hệ và mạng lưới đối tác phải tạo ra nguồn lực cụ thể phục vụ phát triển đất nước.

Nói cách khác, phải chuyển từ “có mối quan hệ” sang “có quan hệ thực chất, hiệu quả,” góp phần gia tăng sức mạnh của Việt Nam.

Đối ngoại nhân dân cần tạo điều kiện để các tổ chức, chuyên gia và cộng đồng Việt Nam cùng đối tác quốc tế tham gia những sáng kiến có ích cho cả hai phía.

Đánh giá cao những định hướng trong nhiệm kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, về nhận thức đối với vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của đối ngoại nhân dân, phải thấm sâu đến từng cán bộ, công chức, hội viên và các tổ chức thành viên ở Trung ương, địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Liên hiệp và các tổ chức thành viên phải chủ động tham mưu, nhận việc và chứng minh vai trò bằng kết quả. Khi mỗi cán bộ, hội viên có năng lực và làm tốt phần việc của mình, mới có thể huy động được sự phối hợp và sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Đối ngoại nhân dân có thể mở “kênh đối thoại bổ trợ và linh hoạt,” phối hợp với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước xử lý những vấn đề phức tạp trong quan hệ với các nước; phát huy lợi thế tiếp cận những nguồn tin đa chiều, kiểm chứng và phân tích để nhận diện xu hướng, từ đó tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa.

Mở rộng quan hệ với nghị sỹ, học giả, CEO quốc tế, phải đồng thời nuôi dưỡng tình cảm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; tạo điều kiện để trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp và trở thành những “đại sứ thiện chí” tự nhiên của đất nước. Sự gắn kết giữa giới tinh hoa, kiều bào và bạn bè quốc tế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho đối ngoại nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần thể hiện vai trò nòng cốt bằng cách tham mưu cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy tụ hoạt động đối ngoại của các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và các địa phương.

Mỗi bên có thế mạnh và mạng lưới riêng; điều quan trọng là xác định được mục tiêu chung, chia sẻ thông tin và phối hợp trong từng việc cụ thể. Phải khắc phục tình trạng “mạnh ai nấy làm,” để nguồn lực không bị phân tán.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương khẩn trương phối hợp, tham mưu cho Đảng và Nhà nước hoàn thiện thể chế về đối ngoại nhân dân; tháo gỡ vướng mắc trong chia sẻ thông tin, phối hợp liên ngành, đào tạo và luân chuyển cán bộ; có cơ chế tài chính linh hoạt theo hướng đặt hàng, khoán việc; đồng thời tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham gia những cơ chế điều phối quốc gia phù hợp với chức năng của mình.

Cơ chế thông thoáng phải đi cùng trách nhiệm và kết quả cụ thể, để đối ngoại nhân dân phát huy đầy đủ vai trò của một trụ cột đối ngoại; rà soát, sắp xếp lại bộ máy theo hướng "quý hồ tinh bất quý hồ đa."

Cán bộ đối ngoại nhân dân thế hệ mới phải là những người vững về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ và nhạy bén với thời cuộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII cần cụ thể hóa chương trình hành động ngay sau Đại hội. Việc gì đã đủ điều kiện thì phải tập trung làm ngay. Mỗi nhiệm vụ quan trọng phải xác định rõ sản phẩm, kết quả và trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc.

Phát huy truyền thống đối ngoại nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, coi trọng hòa hiếu, nhân nghĩa, lấy chân thành, thủy chung và lòng tin làm nền tảng quan hệ với các dân tộc và vận dụng sáng tạo tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ thực sự trở thành mũi nhọn sắc bén, chủ động kiến tạo niềm tin, chuyển hóa niềm tin thành nguồn lực và bằng những việc làm cụ thể, góp phần đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gặp mặt Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII Sáng 15/9/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.