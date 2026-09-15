Việt Nam thúc đẩy hợp tác sâu rộng với các nước bạn hữu và đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 diễn ra tại thủ đô của Lào, ngày 14/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane; Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) Ly Thuch; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác nước Timor Leste Bendito Freitas; và Giám đốc Chương trình Toàn cầu Greg Crowther và Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam Sarah Goring của Tổ chức Tư vấn Quản lý Bom mìn (MAG), nhằm trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu.

Tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane khẳng định sự tham gia của Đoàn Việt Nam là sự ủng hộ quý báu dành cho Lào trong việc tổ chức hội nghị; nhấn mạnh mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt "có một không hai trên thế giới"; cho rằng nội hàm “gắn kết chiến lược” cùng định hướng từ cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng đã đưa quan hệ hai nước Lào-Việt Nam lên tầm cao mới, đồng thời đề xuất hai bên cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các dự án trọng điểm, thiết thực và cụ thể.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Bộ trưởng Lê Hoài Trung và nhiệt liệt chúc mừng Lào tổ chức thành công hội nghị, góp phần nâng cao uy tín của Lào trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định Việt Nam luôn coi quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với Lào là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.

Hai bên đánh giá cao kết quả triển khai các thỏa thuận, kết luận và định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước thời gian qua, nhất là việc phối hợp xử lý, tháo gỡ một số khó khăn, điểm nghẽn, qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục tập trung thúc đẩy các dự án hợp tác chiến lược, trọng điểm, có tính kết nối nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao và tạo động lực mới cho quan hệ hai nước.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ chuẩn bị cho các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao hai nước; Cuộc gặp cấp cao thường niên giữa hai Đảng và Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ; tổ chức tốt Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng lần thứ 11 và Tham vấn chính trị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 13.

Hai bên đồng thời thống nhất chủ động chuẩn bị từ sớm các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nhất là đối với thế hệ trẻ, nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động bom mìn và Hỗ trợ nạn nhân Campuchia (CMAA) Ly Thuch, phía Campuchia trân trọng cảm ơn Việt Nam đã giúp đất nước và nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển và tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và sự điều hành sáng suốt của Chính phủ, Việt Nam sẽ đạt nhiều thành tựu cao hơn nữa.

Chúc mừng những thành tựu phát triển trong quá trình xây dựng đất nước của Campuchia, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và thúc đẩy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Vương quốc Campuchia.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đề nghị bên cạnh hợp tác chính trị tin cậy, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng; đẩy mạnh giao lưu nhân dân và chú trọng tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về giá trị của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; tiếp tục phối hợp trong tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác Timor Leste Bendito Freitas, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước tiến triển tích cực trong quan hệ song phương sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmão vào tháng Sáu vừa qua.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác nước Timor-Lester Bendito Freitas bên lề Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 diễn ra tại thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và 4 văn kiện mới ký; đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Khuyến khích và bảo hộ đầu tư; sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại song phương và tổ chức kỳ họp đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Timor Leste nhằm tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Hai bên thống nhất hướng tới các hoạt động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 để đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại cuộc tiếp Giám đốc Chương trình toàn cầu Greg Crowther và Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam Sarah Goring của Tổ chức Tư vấn quản lý Bom mìn (MAG), Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của MAG tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay trong việc làm sạch đất đai, xử lý an toàn bom mìn, vật nổ và tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân tiếp Giám đốc Chương trình toàn cầu Greg Crowther và Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam Sarah Goring của Tổ chức Tư vấn quản lý Bom mìn (MAG) bên lề Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 diễn ra tại thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đại diện MAG trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các địa phương Việt Nam đã luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức. Phía MAG khẳng định định hướng chiến lược của tổ chức sẽ bám sát và phục vụ hiệu quả cho Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn của Việt Nam giai đoạn 2026-2045.

Trong khuôn khổ tham dự Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026 lần này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân còn tham gia hoạt động thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Luang Prabang, miền Bắc Lào; gặp gỡ, trao đổi với Phó Tỉnh trưởng Luang Prabang Vienvilai Dilaphan về thúc đẩy hợp tác giữa Luang Prabang với các địa phương của Việt Nam./.

Việt Nam ủng hộ nỗ lực ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương Thứ trưởng Nguyễn Thị Hoàng Vân cho biết trong hai nhiệm kỳ đảm nhiệm vai trò Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam luôn đặt nội dung khắc phục hậu quả chiến tranh làm một trong những ưu tiên.