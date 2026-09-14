Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, ngày 13/9, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào kiêm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quản lý quốc gia giải quyết vấn đề bom mìn chưa nổ (UXO) tại Lào Anouparb Vongnorkeo và Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Luang Prabang Bounleua Sinxayvolavong, chủ trì dẫn đoàn đi thăm và kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại tỉnh Luang Prabang.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện.

Hoạt động khảo sát thực địa nhằm giúp đoàn đại biểu quốc tế nắm bắt và chứng kiến thực tế công tác khắc phục hậu quả bom mìn chưa nổ, một vấn đề quan trọng tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân Lào các dân tộc, cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Chương trình rà phá bom mìn quốc gia Lào (UXO Lào) Anousak Phongsa cùng đại diện đội ngũ quản lý thực địa đã báo cáo với đoàn đại biểu về tình hình, quy trình kỹ thuật và những kết quả nổi bật trong công tác khảo sát, rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh Luang Prabang, đồng thời cập nhật các số liệu thống kê bom mìn còn sót lại, những thách thức hiện hữu và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tỉnh Luang Prabang, Bắc Lào, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, trong đó bản Phikyai là khu vực bị ô nhiễm bom mìn rất cao.

Theo dữ liệu khảo sát kỹ thuật từ năm 2016, tổng diện tích khảo sát tại bản Phikyai đạt 423 ha, trong đó xác định được 347,2 ha thuộc khu vực bị xác nhận ô nhiễm bom mìn nguy hiểm (CHA).

Đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành rà phá thành công 119,73 ha, bao gồm 117,3 ha đất nông nghiệp và 2,39 ha đất phát triển hạ tầng khác, phát hiện và hủy nổ an toàn tổng cộng 3.461 vật nổ các loại, gồm 2 quả bom lớn, 2.775 bom con (đạn chùm) và 684 vật nổ khác.

Bản Phikyai nằm cách trung tâm thành phố Luang Prabang 17 km, nơi người dân sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Việc làm sạch bom mìn và bàn giao đất sạch an toàn cho cộng đồng giúp người dân yên tâm mở rộng diện tích trồng trọt, chăn nuôi, chuyển dịch từ sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện phát triển du lịch địa phương an toàn và bền vững.

Là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất bởi bom đạn chùm, Lào luôn tích cực tham gia vào tiến trình xây dựng và thông qua Công ước cấm bom, đạn chùm. Để thực hiện các mục tiêu của Công ước, Chính phủ Lào đã lồng ghép toàn bộ các chỉ tiêu quốc tế vào Chiến lược quốc gia “Lộ trình an toàn III” giai đoạn 2021-2030, đồng thời cam kết thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững riêng của quốc gia (SDG 18): “Môi trường sống an toàn, không còn rủi ro từ bom mìn chưa nổ.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thị Hoàng Vân cùng các đại biểu quốc tế đã trực tiếp tham gia trải nghiệm quy trình và chứng kiến công tác hủy nổ an toàn 8 quả bom, đạn chưa nổ vừa được lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường.

Thay mặt đơn vị tiếp nhận, đại diện Chương trình UXO Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các quốc gia đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế đã luôn đồng hành, hỗ trợ Lào, đồng thời mong muốn các bên tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ nguồn lực mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới nhằm chung tay xây dựng một tương lai an toàn cho người dân Lào.

Sự kiện khảo sát thực địa này là hoạt động tiền đề quan trọng hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm do Lào làm Chủ tịch Hội nghị, chính thức diễn ra tại thủ đô Vientiane từ ngày 14-18/9./.

Bom chùm vẫn còn được cất giữ tại 69 quốc gia Bom chùm, đạn pháo và tên lửa vẫn được có tại 69 quốc gia, dù đã 1 năm sau khi luật quốc tế về loại bỏ các vũ khí này có hiệu lực.