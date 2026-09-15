81 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những mốc son tự hào

81 năm qua, TTXVN không ngừng lớn mạnh, không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước.

Ngày 15/9/1945, chỉ ít ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, từ Đài phát sóng Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã - nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) - đã phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời bằng ba thứ tiếng Việt, Anh, Pháp.

Thời khắc thiêng liêng ấy là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của TTXVN và trở thành Ngày truyền thống của ngành.

81 năm qua, TTXVN không ngừng lớn mạnh, không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng.

TTXVN tự hào là cơ quan báo chí được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng (năm 1995); ba lần vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (năm 1990, 2010, 2025); ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2001) và hai Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2005 tặng TTXVN và năm 2020 tặng TTXGP).

Theo Quyết định số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ ngày 1/4/2026, TTXVN là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về mô hình lãnh đạo mà còn là sự chuyển đổi mang tính chiến lược về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cơ quan báo chí chủ lực quốc gia nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin-tuyên truyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, bối cảnh mới, giai đoạn mới./.