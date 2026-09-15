TTXVN nỗ lực để 'Thông tin của Đảng, Nhà nước đến được với từng người dân'

Theo Quyết định số 18-QĐ/TW của Bộ Chính trị, từ ngày 1/4/2026, Thông tấn xã Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Với sứ mệnh mới, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chức năng đăng, phát thông tin chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin chuyên sâu, chiến lược phục vụ yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thông tin nguồn cho các cơ quan thông tin đại chúng; phổ biến thông tin chính thống tới công chúng trong và ngoài nước; giữ vai trò chủ đạo trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và trực tiếp tham gia đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ở dấu mốc 81 năm thành lập (15/9/1945-15/9/2026), Thông tấn xã Việt Nam đã phát huy vai trò là cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa.

'Lá chắn' thông tin vững chắc

Quá trình hình thành và phát triển của Thông tấn xã Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ (24/2/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam.

Tổng Bí thư chỉ rõ: “Trong bối cảnh mới, với nhiều cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức. Không gian thông tin mở rộng chưa từng có. Tin tức lan truyền nhanh như tia chớp. Đúng-sai; tốt-xấu; thật-giả đôi khi bị trộn lẫn, khó phân biệt. Những giá trị tốt đẹp có thể bị kéo xuống bởi những cơn sóng độc hại. Trong bối cảnh ấy, người làm báo của Thông tấn xã Việt Nam càng phải vững vàng hơn, chuyên nghiệp hơn và nhân văn hơn.”

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam ngày 24/2/2026. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư đã giao những nhiệm vụ trọng tâm cho người làm báo Thông tấn, cụ thể: Giữ vững mạch thông tin chính xác, liên tục, nhanh nhạy, tin cậy; làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền đối nội và đối ngoại; chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học-kỹ thuật; tiếp tục phủ thông tin đến mọi vùng, mọi miền, từ đô thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo; đồng thời lan tỏa ra bạn bè thế giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

“Thông tin của Đảng, Nhà nước phải đến được với từng người dân, bằng ngôn ngữ dễ hiểu, bằng hình thức phù hợp, bằng tinh thần tôn trọng và thấu cảm. Tiếng nói của Nhân dân - những trăn trở, nguyện vọng, sáng kiến, khát vọng - cũng phải được lắng nghe, được phản ánh trung thực, kịp thời đến các cơ quan có trách nhiệm,” Tổng Bí thư nêu rõ.

Cùng với đó, người làm báo Thông tấn cần tăng cường phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị và với các lực lượng liên quan, để xây dựng một “lá chắn” thông tin vững chắc; bồi dưỡng bản lĩnh, nhân cách, văn hóa, đạo đức nghề nghiệp, coi đó là nền tảng bền vững nhất.

Ngày 18/6/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) Trịnh Văn Quyết đến thăm Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) Trịnh Văn Quyết cũng đã đến thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ người làm báo; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thể chế và môi trường phát triển mới; không bị tác động bởi những mặt trái của cơ chế thị trường. Cùng với đó, Thông tấn xã Việt Nam chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo, xây dựng môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên phát huy năng lực, đáp ứng yêu cầu tác nghiệp trong nước và quốc tế, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặc biệt mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Tiên phong truyền thông chính sách

Tiếp thu những chỉ đạo đó, Thông tấn xã Việt Nam kiên định sứ mệnh cung cấp thông tin chính thống, tin cậy, phục vụ Tổ quốc, Nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước diễn ra hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV..., Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thông tấn quốc gia, bảo đảm dòng thông tin chính thống, kịp thời, toàn diện, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và nhu cầu thông tin của công chúng.

Đặc biệt, từ ngày 1/4/2026, Thông tấn xã Việt Nam trở thành đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt ra yêu cầu mới đối với hoạt động thông tin, nhất là truyền thông chính sách, đồng hành cùng thực tiễn để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thông tấn xã Việt Nam đã tập trung thông tin đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thông tấn xã Việt Nam chủ động xây dựng các kế hoạch thông tin cao điểm với sự tham gia đồng bộ của toàn bộ hệ thống cơ quan thường trú trong và ngoài nước, qua đó làm nổi bật những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, các bài phát biểu, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng dư luận và tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A cho nhóm tác giả Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao giải Búa liềm vàng lần thứ X (Hà Nội, 3/2/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thông tấn xã Việt Nam xây dựng chuyên trang thông tin về Đại hội Đảng XIV của Đảng với 6 phiên bản ngôn ngữ gồm: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Tây Ban Nha; thể hiện qua 5 loại hình thông tin: Văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu.

Nội dung tuyên truyền không chỉ làm rõ các nội dung văn kiện Đại hội mà còn phản ánh ý kiến chuyên gia, nhà quản lý, người dân; phân tích sâu các định hướng, tầm nhìn chiến lược; thể hiện kỳ vọng của nhân dân trong và ngoài nước; thực hiện nhiều bài phỏng vấn lãnh đạo cấp cao, bài viết chuyên sâu về xây dựng Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái.

Sau Đại hội XIV, tuyến thông tin “Đưa Nghị quyết thành hành động” được triển khai kịp thời, phong phú; phản ánh sinh động kết quả cụ thể hóa các chủ trương của Đảng tại các bộ, ngành, địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần hành động và khích lệ những cách làm sáng tạo trong thực tiễn.

Lễ ra mắt cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh mang tựa đề "Ngày hội non sông" do Nhà xuất bản Thông tấn tổ chức ngày 24/4/2026. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Đặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam thông tin toàn diện, kịp thời phản ánh việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; các Nghị quyết số 04-NQ/TW, số 05-NQ/TW, Quy định số 19-QĐ/TW, Quy định số 20-QĐ/TW, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 và các Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong thời kỳ mới; lan tỏa kết quả thực hiện chủ trương, chính sách, những chuyển động trong đời sống, đồng hành tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Ngày 24/4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt cuốn sách ảnh "Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031."

Đây là ấn phẩm song ngữ Việt-Anh đặc biệt ghi lại những dấu ấn nổi bật của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời cập nhật kịp thời Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức khai trương chuyên trang thông tin "Chuyển động số" của Thông tấn xã Việt Nam ngày 19/6/2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Từ tháng Năm, Thông tấn xã Việt Nam triển khai chuyên đề hàng tháng “Công nghệ và Tương lai” và ngày 19/6, khai trương chuyên trang “Chuyển động số.”

Đây là sản phẩm báo chí mới nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong tháng 8/2026, Trung tâm Thông tin Tư liệu và Đồ họa, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện cuốn tài liệu về Nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV (lưu hành nội bộ) bằng đồ họa và thay chuyên mục video “Học Bác mỗi ngày” bằng chuyên mục video “Học, thực hành theo Bác” với format mới.

Bà Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ngày 6/7/2026. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Bà Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khẳng định dù công nghệ và phương thức làm báo có nhiều thay đổi, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục tiên phong trong truyền thông chính sách, đồng hành cùng thực tiễn để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Dù công nghệ và phương thức làm báo có nhiều thay đổi, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục tiên phong trong truyền thông chính sách, đồng hành cùng thực tiễn để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, Thông tấn xã Việt Nam khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua các kênh thông tin chính thống, các nền tảng mạng xã hội, Thông tấn xã Việt Nam chủ động lan tỏa thông tin tích cực; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững sự đồng thuận xã hội./.

Ban Chỉ đạo 35 TTXVN sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Chiều 14/7/2026, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch của TTXVN tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.